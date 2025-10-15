Keresés

Hollywoodi díszletek között derül ki, ki a legjobb a csapatban

2025. október 15., szerda 17:09 | HírTV

A modern vállalati környezet egyik legnagyobb kihívása az olyan nehezen mérhető, mégis kulcsfontosságú kompetenciák objektív azonosítása, mint a stressztűrés, a vezetői potenciál vagy az együttműködési készség. A hagyományos kiválasztási és értékelési módszerek, mint az interjúk vagy a tesztek általában nem adnak képet arról, hogyan teljesíthet egy munkatárs valós környezetben, nyomás alatt. Erre a problémára kínál tudományos alapokon nyugvó megoldást egy szeptember 1-jén Budapesten megnyílt központ, amely az olyan készségeket teszi próbára, mint a kommunikáció, a döntéshozatal, a kreativitás, a rugalmasság.

  • Hollywoodi díszletek között derül ki, ki a legjobb a csapatban

A koncepció alapja az a kognitív tudományok által is igazolt tény, hogy nyomás alatt, egy konkrét cél érdekében végzett közös problémamegoldás során az egyének és a csapatok rejtett dinamikái felerősödnek.

Pszichológia a játék mögött

„A nálunk alkalmazott módszer szakít a hagyományos csapatépítők felszínes megoldásaival. Olyan játékalapú szimulációkat alkalmazunk, amelyeket nem egyszerűen szórakoztatásra, hanem konkrét oktatási, fejlesztési vagy diagnosztikai célokra terveztek” – magyarázta Gattyán Zoltán, a Game Over Experience Hub tulajdonosa.

A központban 15, filmes tematikájú szabadulószobában a résztvevők olyan komplex, időre teljesítendő küldetéseket kapnak, amelyek azonnali és ösztönös reakciókat váltanak ki belőlük.

„Ez nem csupán egy szabadulószoba, hanem egy játékelmélettel és pszichológiai alapokkal megfűszerezett környezet, ahol a munkatársak rejtett képességei és valós viselkedési mintázatai válnak láthatóvá. A hollywoodi filmeket idéző díszletek – mint a Gyilkosság az Orient expresszen, a Nemo kapitány Nautilusa, vagy a Feláldozhatók világa, segítenek elérni, hogy a résztvevők levetkőzzék a tanult, céges viselkedési sémákat, és előtérbe kerülnek az autentikus személyiségjegyeik” – fogalmazott Gattyán Zoltán.

Soft skillek objektív mérése

Egy CV vagy egy interjú önmagában már nem elegendő egy működő, agilis csapat felépítéséhez. Ahhoz, hogy egy cég igazán hatékony legyen, a vezetőknek és a munkatársaknak, váratlan, komplex helyzetekben is helyt kell állniuk. A Dubaj és London után Budapesten is elérhető módszer olyan tudományos kutatásokon alapszik, amelyek szerint az agynak szüksége van a komplex, kihívást jelentő rejtvényekre a fejlődéshez.

„A küldetések során a csapatoknak nemcsak logikai feladatokat kell megoldaniuk, hanem bizonyítaniuk kell együttműködési készségüket, kommunikációjuk hatékonyságát és stressztűrő képességüket is.

A játékban egyértelműen kirajzolódik, ki az, aki természetes vezetőként képes irányítani a többieket, ki a kreatív problémamegoldó, vagy kinek a monotóniatűrése kiemelkedő. A tapasztalatok így kézzelfogható segítséget nyújtanak a csapatösszeállításnál, a tehetséggondozásban és a vezetői utánpótlás tervezésében”

– tette hozzá a Game Over Experience Hub tulajdonosa.

A játékszobák és a minden technikai igénnyel felszerelt rendezvénytér akár 150 fős eseményeknek is otthont adhat. Az újlipótvárosi helyszín lehetővé teszi, hogy a cégek a csapatépítő programot követően helyben tartsák meg a kiértékelő megbeszéléseket, tréningeket vagy akár egy teljes céges eseményt.

Fotó forrása: TeamInsider

