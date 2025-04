Hétmillió dollárért kelt el Kobe Bryant első Lakers-meze

Megosztás itt:

A 2020-ben helikopter-szerencsétlenségben elhunyt kosaras 1996 őszén, 18 évesen mutatkozott be az NBA-ben és újonc-idényében hét találkozón lépett pályára a New York-i Sotheby's aukciós ház által csütörtökön áruba bocsátott 8-as számmal ellátott trikóban. A legendás játékos ezt a mezt viselte első előszezon-mérkőzésén, 1996. október 16-án, illetve első alapszakasz-meccsén is, 1996. november 3-án.

A hétmillió dolláros vételárral Bryant meze minden idők negyedik legdrágább meccsdresszévé vált. Ennél többet csak a baseballozó Babe Ruth egyik mezéért (24 millió dollár), Michael Jordannek az 1998-as NBA-döntőn viselt trikójáért (10,1 millió dollár) és az argentin futballzseninek, Diego Maradonának az 1986-os mexikói világbajnokságon hordott mezéért (9,3 millió dollár) fizettek korábban.

Bryant eddig eladott relikviái közül ezért a ruhadarabért fizették a legtöbbet, csütörtökig a 41 évesen elhunyt kosaras 2007/2008-as szezonban viselt és később aláírt meze volt a rekorder 5,85 millió dolláros árral.

MTI