Hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját + videó

2025. október 17., péntek 19:00 | HírTV

Országszerte több mint 80 helyszínen várják a látogatókat az erőművek éjszakáján. Az érdeklődők számos programon vehetnek részt, ahol idegenvezető segítségével közelebből is megnézhetik a létesítményeket.

  • Hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját + videó

Juhász Edit, elnök, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: "Nagy öröm, hogy most már 6. alkalommal rendezzük meg ezt a programot. És nagy öröm az, hogy bár energetikai rendezvényeknek indult, mára jóval színesebb körben kínál programokat és gyakorlatilag a villamosenergia, a földgázipar, a vízi közmű-szolgáltatás, a távhőszolgáltatás, a távhőtermelés, a hulladékgazdálkodás világába is eltudja kalauzolni a részvevőket."

Arról már az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettes beszélt, hogy ma már nem elég csak előállítani az energiát, azt fenntartható módon kell végezni.

 

