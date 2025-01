Hatalmas mennyiségű víz öntötte el az Abaligeti-cseppkőbarlangot

Megosztás itt:

Abaligeti-barlangban az év folyamán szinte bármikor előfordulhat árvíz, de aggodalomra nincs ok, mivel ez egy teljesen kézenfekvő természeti jelenség. A cseppkőbarlangban szinte teljes hosszában patak csörgedezik, a természeti képződmény kialakulása is főként ennek köszönhető: a patak vize és a benne szállított hordalék az évezredek alatt formálta ki a járatrendszert, és ez a folyamat napjainkban is tart - olvasható a teol.hu oldalon.

Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén, továbbá hóolvadáskor viszonylag rövid idő leforgása alatt jut be hatalmas mennyiségű víz a repedéseken és a víznyelőkön keresztül bejut a barlangba. A patak vízhozama ilyenkor megsokszorozódik, és a növekvő vízmennyiség következtében megemelkedik a vízszint.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a barlang újranyitása az árvíz levonulását követően lesz lehetséges. Emellett azt tanácsolják, hogy aki látogatást tervez, előtte érdeklődjön a nyitvatartásról a barlang pénztáránál, a 72/498-766-os telefonszámon.

Fotó forrása: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság