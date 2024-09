Hatalmas hüllőt űzött ki a partra az árvíz a Dunakanyarban

Megosztás itt:

Nagymaroson egy méretes kockás sikló is benézett, hogy áll az árvízi védekezés – írta új Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Egy fotót is csatolt a bejegyzéshez amin látható, mekkora állatról is beszélhetünk, a kockás sikló elsősorban vizek közelében, folyók, tavak partján él. Nagymaroson is megfigyelhető, különösen a Duna mentén, ahol a kavicsos és sziklás partok ideális élőhelyet biztosítanak számára. Bár nem mérgező, és az emberre teljesen ártalmatlan, a kockás siklót gyakran összetévesztik mérges kígyókkal. Színezetének köszönhetően könnyen elrejtőzik a környezetében. Átlagosan 75-100 centiméteres hosszúságúra megnövő kígyófaj, a nőstények nagyobbak a hímeknél. Magyarországon, mint minden hazai kétéltű és hüllő, a kockás sikló is védett, természetvédelmi értékét 25 ezer forintban szabták meg – olvasható a Wikipédián.

Forrás: Vitályos Eszter / Facebook

Fotó: Vitályos Eszter / Facebook