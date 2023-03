Megosztás itt:

Most tartották a X. Dunakeszi Viadalt a március 15-i forradalom és szabadságharc emlékére. A rendezvényen a helyi diákok segítségét kérték egy izgalmas harcjelenethez. De nemcsak harcolni, hanem íjászkodni is lehetett, a résztvevők láthattak solymász és lovasbemutatót is. A hagyományőrző bemutatón a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium közreműködött.