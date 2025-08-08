Hat érmet nyertek a magyar diákok a mesterséges intelligencia diákolimpián Pekingben

Megosztás itt:

A két ezüstérmet Ungár Vince, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és Lehotai Gergely, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulója szerezte, bronzérmet pedig Labancz Benedek, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Magó Máté László, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Nagy Dávid Leonárd, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, és Reicher Martin, a Budapest School tanulója.

A támogatóknak köszönhetően két magyar csapat is részt vett a diákolimpián. Az egyik csapatot Lehotai Gergely, Labancz Benedek, Ungár Vince és Demjén Eszter, a Silvania Főgimnázium tanulói alkották, a másik csapatot Magó Máté László, Reicher Martin, Nagy Dávid Leonárd, illetve Fleischman Illés Dániel, a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola tanulói. Csapatvezető volt Gulyás László, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) alelnöke, az ELTE IK egyetemi docense és Takács Tamás, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének doktorandusza.

A versenyzők felkészítését és részvételét a Nemzeti Tehetség Program - 1823 támogatta. A szervezők köszöntet mondtak a Bosch Magyarország, az Ericsson, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., az MSCI, az Andersen és a HPC támogatásáért. A versenyzőket az ELTE Informatikai Karának és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében az ELTE campusán készítették fel.

Az 1968-ban alapított Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) a legnagyobb múltra visszatekintő hazai informatikai szervezet, amely kiemelkedő szerepet vállal a digitális esélyegyenlőség megteremtésében, informatikai tehetséggondozásban. Célja, hogy "a digitális világ GPS-eként segítse a tájékozódást az információs társadalom világában" - áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Canva