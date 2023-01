Harry herceget kitoloncolhatják az Egyesült Államokból

Megosztás itt:

Már számon tartani sem lehet, hogy mennyi személyes információ látott napvilágot: III. Károly kisebbik fia beszámolt arról, hogyan vesztette el a szüzességét egy nála idősebb nővel, hogy hány embert ölt meg katonaként Afganisztánban, hogy mit mondott neki II. Erzsébet a halálos ágyánál, és hogy a bátyja, Vilmos herceg egyszer fizikailag megtámadta.

Egyik vallomása az volt, hogy többször is kokainozott, először 17 évesen, füves cigit is elszívott, illetve valamilyen hallucinogén drogot is fogyasztott egy celebekkel teli bulin.

A Daily Mail viszont azt írja a The Sunday Times cikke alapján, hogy ebből komoly gondja is lehet a hercegnek, aki három éve már Kaliforniában él a családjával. Az Egyesült Államok bevándorlási szabályzata szerint ugyanis mindenkinek, aki letelepedési engedélyt kér az országba, válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy fogyasztott-e kábítószert.