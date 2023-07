Harmincegy állatvédelmi szervezet támogatásával startol a legújabb mobilos szolgáltatás

Radar - Kenutúra a nádasban

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát mutatják be egy kalandos, hat kilométer hosszú kenutúra alatt. Az érdeklődők a Fertő sűrű nádasai között eveznek be egy szinte zavartalan világba. Most kicsit a nézők is részesei lehetnek ennek a zárt világnak.