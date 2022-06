Harmadik alkalommal szervezik meg közösen a legkurrensebb hazai előadók a La Boum fesztivált

Megosztás itt:

A fesztivál báját az adja, hogy valóban - ahogy a neve is mutatja -, egy igazi, hamisítatlan házibuliról van szó, ahol a közönség kedvenc előadóival együtt dorbézolhat hajnalig. Persze a családias légkör, a mesebeli környezet és a kastélyban, különböző porcelánok és aranykeretes festmények között történő eszeveszett bulizás abszurditása mellett a zenei felhozatal sem elhanyagolható. Idén ráadásul a korábbiakhoz képest még szélesebb palettával készülnek a szervezők, így lesznek visszatérők (Bohemian Betyars, Platon Karataev, Mary PopKids, Analog Balaton, Perrin, a Fran Palermo frontemberének új formációja, a Henri Gonzo és a Papírsárkányok, illetve a Middlemist Red énekes-gitárosának másik zenekara, a Samurai Drive) és teljesen más zenei világból érkező, de az előbbiekhez mégis bizonyos szempontból szorosan kapcsolódó fellépők (Beton.Hofi, Jazzbois, Barkóczi Noémi, Madrian, SunMa, Nasip Kismet, Oláh Anna, Víg Mihály), illetve olyan elektronikus zenei ínyencségek, mint Kristof Kelemen, az Obroni, OIEE és a SANTSAT Piknik (Adis Is OK, Telemala).

A La Boum szellemiségnek része, hogy más fesztiválokhoz képest törekszenek arra, hogy a két nap alatt a közönség a lehető legtöbb előadót tudja megnézni, fájdalmas program ütközések nélkül. A műsor már kora délutántól a Kápolna színpadon megkezdődik, ami aztán a Tölgy Színpadon (ún. nagyszínpad), majd az éj leszálltával a Kastély Báltermében folytatódik tovább. És ha mindez nem lenne elég, a szervezők folyamatosan újabb és újabb meglepetésekkel, titkos kastély szobakoncertekkel és egyéb ínyencségekkel kedveskednek. Ez a fesztivál tehát magába foglalja a nagy rendezvények minden előnyét, és az egészet egy haveri házibuli hangulatába, illetve a természetbe ülteti, ami pont annyira van távol a város zajától, hogy teljes kikapcsolódást nyújtson, de pont annyira van közel a fővároshoz, hogy bárki könnyedén, nagyjából fél óra alatt megközelíthesse. Ráadásul külön fesztiváljárattal is gondoskodnak arról, hogy nekünk tényleg csak a lazulásra kelljen koncentrálni.

A kastélyházibulira július 21-én a Pontoonon melegíthetünk be, ahol fellép Hegedűs Józsi és a The Keeymen, a kisteremben Richard Zalai készül egy elszállós elektronikus műsorral, illetve a Willany Leó Táncszínház performanszát is megnézhetjük. A koncertek után pedig a Pure Lust rezidensei, illetve Henri Gonzo a Haiku Radio szettjében pörgeti kedvenc trackjeit. Erre az estére a szervezők külön díszítéssel is készülnek, mert az a céljuk, hogy a La Boum hangulatba azok is belekóstolhassanak, akik esetleg a pusztazámori őrületen nem tudnak részt venni.

