Hamarosan még erősebb gasztronómiai célponttá válhat Magyarország

A francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza, fennállása óta világszerte több mint 40 országban, mintegy 30 000 létesítményt értékelt a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe. Ennek is köszönhető, hogy a mai napig ez számít a legrangosabb gasztronómiai elismerésnek.

A MICHELIN már 2022. áprilisban bejelentette, hogy egész Magyarországra kiterjeszti felmérését, és idén először nemzeti válogatást tesz közzé. A világ legrangosabb gasztronómiai kalauzának inspektorai kiléte ismeretlen és az elmúlt egy évben több alkalommal visszatérve az országba keresték a legjobb vendéglátóhelyeket, a nagy hagyományokra visszatekintő, egységes módszertan szerint.

A magyarországi kiadás jól érzékelteti majd, hogy milyen változáson ment keresztül az elmúlt 10-15 évben a magyar gasztronómia. A sikeres hazai és külföldi szereplések, a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárultak ahhoz, hogy most a vidéki Magyarország is felkerülhet a gasztronómia világtérképére. Az elismerés egy hangsúlyos visszaigazolás arra, hogy a hazai vendéglátás valamennyi szintje és üzlettípusa nemzetközi szinten is folyamatos fejlődést mutat. A csúcsgasztronómia ennek fontos részét adja, hiszen - az új technológiák alkalmazása és a változatos alapanyagok használata által - elősegíti a színvonal emelkedését, az ágazat egészének fejlődését.

A bejelentés messze túlmutat önmagán, hiszen a rangos elismerés a tartós fejlődés záloga, a turisztikai jelentősége közép, valamint hosszú távon is megmutatkozik. Ezáltal nagymértékben erősítheti Magyarország nemzetközi vonzerejét, desztinációink népszerűségét. Hatása az elmúlt években is megmutatkozott, hiszen a MICHELIN Guide tavalyi válogatása szerepet játszott Magyarország beutazó turizmusának vírushelyzetet követő stabilizálódásában és a turisták bevonzásában.

A magyarországi MICHELIN Guide 2022-as kiadványában ajánlott éttermek kilétét, azon belül pedig a Michelin Csillag vagy BIB Gourmand elismeréseket 2022. november 3-án hozzák nyilvánosságra.

A MICHELIN Kalauz díjazási kategóriái:

Az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül, mára több más kategóriában is értékel a Michelin. A jól ismert egy * azt jelenti, kiváló minőségű konyha, ha arra járunk, érdemes megállni. ** -ot kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is, míg ***-ot a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást. Mindezek mellet a BIB Gourmand elismerést kapják azok a jó ár-érték arányú éttermek, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők minősítése lehet ez. A Csillagos és BIB Gourmand elismeréseken felül a kalauzba bekerülő ajánlott éttermeket Tányérral jelzik. Zöld Csillaggal az étterem fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit ismerik el.