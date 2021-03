Halálra gázolta kirablóit egy olasz autós

9082 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 633 861 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 220 többségében idős, krónikus beteg. Eddig 1,9 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 686 ezren már a második adagot is megkapták. Még mindig a koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, az elmúlt napon is csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, a következő napok, hetek is nehezek lesznek, és továbbra is fontos az emberek fegyelmezett viselkedése, a korlátozó, higiénés szabályok betartása. Több százzal nőtt volna a halálesetek száma, ha az ellenzék tanácsára a kormány februárban enyhít a szabályokon – mondta az emberi erőforrások minisztere a Bayer Showban. Kásler Miklós emlékeztetett: Magyarország az elsők között kezdte meg a koronavírus-járvány elleni védekezést, ha novemberben és márciusban nem vezetnek be szigorítást, kiszámíthatatlanul nagy tragédia történhetett volna. Miután a szakmai állásfoglalás megszületett a várandósok oltásának lehetőségéről, soron kívül lehetővé teszik a kismamák biztonságos vakcinával történő beoltását - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora híradónknak elmondta: az egyetem 4 oltópontján külön oltópontokat alakítottak ki azért, hogy a kismamák biztonságos körülmények között, a lehető legkevesebb várakozási időn belül megkaphassák a vakcinát. A kismamák a második vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést követően. Május végéig mindenki, aki szeretne az oltásban részesülni, az valószínűleg meg fogja kapni - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Március 29-én éjfélig kell oltásra regisztrálniuk az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozóknak - hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu. A már regisztrált tanárok április 1-3. között, a később regisztrálók április 8-10. között részesülhetnek az oltásban, majd április 19-én nyitnak az iskolák - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a Magyar Közlönyben a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló kormányrendelet. A jogszabály rögzíti, hogy akkor nyílik lehetőség a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedések enyhítésére, ha 2,5 millió ember legalább az első oltást már megkapta. Fele ennyi ember és idős se lenne beoltva, ha Gyurcsányékon múlt volna, mert a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően több vakcinával lehet oltani, mint más országokban - közölte a Fidesz. A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára - közölte Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyomozást rendeltek el Lakos Imre ügyében, aki Budapest XI. kerületében kabinetfőnöke volt a DK színeiben politizáló polgármesternek, László Imrének - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Lakos Imre - akit Novák Előd politikusbűnözőnek nevezett - 8 millió forintot kapott másfél havi kabinetfőnöki tevékenységéért. Több tízmilliárd forintos összeget ajánlhat fel idén több mint 4,5 millió adófizető egy százalék formájában a civil szervezeteknek és az egyházi szférának, a felajánlás a járványhelyzetben még fontosabb, mint máskor - mondta Tállai András. Az adófelajánlásoknak a megnőtt a jelentőségük, a járvány a civil szervezeteket és az egyházakat sem kímélte. Ezért most azoknak is érdemes rendelkezniük az adójuk egy százalékáról, akik eddig még soha nem tették - hangsúlyozta az államtitkár. Az ázsiai-csendes-óceáni régióból, azon belül főként Szingapúrból, Kínából és Dél-Koreából származó tőke adta Közép- és Kelet-Európában a teljes ipari és logisztikai ingatlanbefektetési volumen 52 százalékát - közölte a Colliers International. Köszönet illeti meg a Svédországi Magyarok Országos Szövetségét a diaszpórában végzett munkájáért - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az Európai Parlament baloldali többsége - az Európai Néppártot is beleértve - politikai nyomásgyakorlást folytat a jogállamiságinak füllentett kérdésben - mondta a Fidesz-KDNP EP-delegációvezetője a Kossuth rádióban. Deutsch Tamás szerint az EP baloldali többsége nyíltan megfenyegette az Európai Bizottságot, sőt politikai nyomást kíván gyakorolni az Európai Bíróságra is, hogy nekik kedvező döntést hozzon. A világon 126 651 176 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 777 020, a gyógyultaké 71 734 178 a baltimore-i Johns Hopkins adatai szerint. Csehországban április 11-ig újra meghosszabbították a március 28-án lejáró szükségállapotot. Németországban akár 100 ezer új fertőzöttet is regisztrálhatnak naponta, ha nem sikerül megfékezni a pandémia legveszélyesebb hullámát - figyelmeztet Jens Spahn egészségügyi miniszter. Tíz-tizennégy napos kijárási korlátozásra van szükség Németországban a koronavírus-járvány harmadik hullámának megfékezéséhez - jelentette ki az egészségügyi miniszter. Oroszországban a héten 62 963 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak, ami öt százalékkal kevesebb a múlt heti adatnál és a legalacsonyabb szám szeptember óta. Ukrajnában csaknem 12 ezer új beteget regisztráltak egy nap alatt, valamint, több mint ötezren kerültek kórházba, és a járvány kezdete óta elhunytak száma már megközelítette a a 32 ezret. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben visszavonta Olekszandr Tupickijnak, az alkotmánybíróság elnökének alkotmánybírói kinevezését. Öngyilkos merénylet történt az indonéziai Makassar egyik katolikus templománál, többen megsebesültek - közölte a helyi rendőrség. Ma hajnali 2 órakor egy órával előre, hajnali 3 órára kellett átállítani az órákat, ezzel megkezdődött a nyári időszámítás. Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Tűz ütött ki egy kispesti panelházban, oltás közben egy holttestet találtak a tűzoltók - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Holtan találtak két férfit - apát és fiát - egy ajkai családi házban - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. U21-es labdarúgó Eb: Románia - Magyarország 2:1 A női vízilabda, felkészülési mérkőzés: Magyarország - Spanyolország 11:10 Fucsovics Márton három szettben legyőzte az ausztrál Thanasi Kokkinakist a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna második fordulójában. A Babos Tímea, Veronika Kugyermetova páros nyolcaddöntőbe jutott a Miamiban zajló keménypályás tenisztornán. Férfi vízilabda ob I: OSC - Tatabánya 17:6; FTC-Telekom Waterpolo - Metalcom Szentes 18:9; Kaposvári VK - BVSC Zugló 12:19; Tigra-ZF-Eger - UVSE Hunguest Hotels 9:13; A-Híd VasasPlaket - PVSK Mecsek Fűszért 14:3; Szolnoki Dózsa - Budapesti Honvéd SE 18:8 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 30:21; EUbilty Group-Békéscsabai Előre NKSE - DVSC Schaeffler 23:30; Hungast Szombathelyi KKA - Boglári Akadémia-SZISE 24:22 Női kosárlabda NB I, negyeddöntő: A Sopron Basket csapatában Megan Walker lejárt sportorvosi igazolással lépett pályára,a találkozót így 20:0-val a Vasas Akadémia nyerte. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő rajtolhat az élről.