Halállista! - Meg akarták gyilkolni Tom Hanks-et

Meg akarták gyilkolni Tom Hanks Oscar-díjas színészt. Az a férfi vette a halállistájára, aki kalapáccsal támadt az amerikai házelnök férjére – írja a BBC. A bírósági tárgyaláson derült ki, hogy David DePape halállistáján Kalifornia kormányzója mellett a több nagysikerű amerikai film sztárja is szerepelt.

Az amerikai házelnök férje koponyatörést szenvedett a kalapácsos támadás után, a férfit azóta már meg is műtötték.

A bíróságon a támadáskor használt kalapácsot és az esetről készült videofelvételt is bemutatták. A hatóság által rögzített testkamerás videón hallható, hogy David DePape a többszöri felszólítás ellenére sem tette le az eszközt, hanem tovább fenyegetőzött vele.

A férfi letartóztatása után vallomást tett a rendőrségen, ahol azt mondta, „a gonosz ott van Washingtonban” és az egész történet „Hillary Clintonnal indult”.

David DePape-et hat vádpontban vádolják, amelyek között gyilkossági kísérlet is van. A támadó a vádak hivatalos közlése miatt legközelebb december 28-án áll ismét bíróság elé – írta a BBC-re hivatkozva az index.hu

A 66 éves, kétszeres Oscar-díjas színészt Hollywood egyik legnagyobb tehetségének tartják, de ragaszkodik ahhoz, hogy az elmúlt 30 évben készült filmjei közül csak egy maroknyi volt igazán jó.

Tom Hanks a People Magazinnak két hónapja nyilatkozva azt mondta: „Senki sem tudja, hogyan készül egy film – bár mindenki azt hiszi, hogy tudja. Rengeteg filmet csináltam már, és szerintem négy közülük elég jó, és még mindig csodálkozom, hogyan jönnek össze, hogyan lesz belőlük egy egész. Az ötlet pislákolásától a vásznon villódzó képig az egész folyamat egy csoda.”

A színész egyébként új regényével roadshow-za a világot, amelynek a The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece a címe, és 2023 májusában jelenik meg.

