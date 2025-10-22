Gyógyír a digitális zajra: Az Ákos-film egy küzdelmes sorson át mutatja be egy korszak lelkét

Megosztás itt:

"Emberi hangú beszélgetésekre nagyon vágynak az emberek" – mondta Kovács Ákos az M1-en az új portréfilmje kapcsán. A zenész szerint az "Ember maradj" nemcsak egy küzdelmes alkotói sorsot, hanem egy egész korszakot mutat be, és arra tesz kísérletet, hogy a digitális zajban megmutassa a valódi kulturális élmények értékét.

A hiányzó élmény: a mozi, mint közösségi tér

A Kossuth-díjas zenész szerint a film egyfajta missziót is teljesít. Egy olyan korban, ahol a "zenei bőség" – a tény, hogy minden azonnal elérhető a telefonon – valójában elértékteleníti a dalokhoz fűződő viszonyunkat, a moziélmény felértékelődik. Ákos szerint a közönségtalálkozókon megtapasztalja, ahogy az emberek "együtt nevetnek fel a poénoknál", és ahogy "bennszakadt csendek, megható pillanatok" születnek. Ez az a közösségi élmény, az az "emberi hang", amit a digitális világ soha nem pótolhat.

Egy korszak Jellemrajza: több mint portré

Bár a film Ákos harminchét éves pályáját mutatja be, az alkotás messze túlmutat egy egyszerű portrén. Ahogy a zenész fogalmazott, a néző "egy küzdelmes alkotói sorson keresztül egy egész korszakba láthat bele". Az "Ember maradj" egy kísérlet arra, hogy elmesélje a fiataloknak, "milyen jó olyan világban élni, ahol az ilyen ránk ható impulzusoknak nagy értékük van". A film tehát nemcsak a múltról szól, hanem a jövőnek is üzen: a valódi élmények és a mély emberi kapcsolatok fontosságáról.

Az életet csak humorral lehet elviselni

A műsorban szóba került egy korábbi baki is, amikor az M1 egyik adásában tévesen nem Ákos fotóját mutatták a film illusztrációjaként. A zenész reakciója tökéletesen példázta azt a méltóságot és humort, ami a filmjét is jellemzi: "Az életet csak humorral lehet elviselni, én nem érzem úgy, hogy tőlem elnézést kellene kérni, a nézők felé ez jogos" – mondta. A film útja pedig folytatódik: a decemberi Aréna-koncert után 2026-ban a Felvidékre, Erdélybe és a Partiumba is elviszik az alkotást.

Forrás: MTI

Fotó: Papajcsik Péter / Index