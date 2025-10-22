Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Gyógyír a digitális zajra: Az Ákos-film egy küzdelmes sorson át mutatja be egy korszak lelkét

2025. október 22., szerda 17:35 | Hír TV
kultúra zene Ákos mozi Kovács Ákos MTI nemzeti portréfilm Ember maradj

"Emberi hangú beszélgetésekre nagyon vágynak az emberek" – mondta Kovács Ákos az M1-en az új portréfilmje kapcsán. A zenész szerint az "Ember maradj" nemcsak egy küzdelmes alkotói sorsot, hanem egy egész korszakot mutat be, és arra tesz kísérletet, hogy a digitális zajban megmutassa a valódi kulturális élmények értékét.

  • Gyógyír a digitális zajra: Az Ákos-film egy küzdelmes sorson át mutatja be egy korszak lelkét

"Emberi hangú beszélgetésekre nagyon vágynak az emberek" – mondta Kovács Ákos az M1-en az új portréfilmje kapcsán. A zenész szerint az "Ember maradj" nemcsak egy küzdelmes alkotói sorsot, hanem egy egész korszakot mutat be, és arra tesz kísérletet, hogy a digitális zajban megmutassa a valódi kulturális élmények értékét.

A hiányzó élmény: a mozi, mint közösségi tér

A Kossuth-díjas zenész szerint a film egyfajta missziót is teljesít. Egy olyan korban, ahol a "zenei bőség" – a tény, hogy minden azonnal elérhető a telefonon – valójában elértékteleníti a dalokhoz fűződő viszonyunkat, a moziélmény felértékelődik. Ákos szerint a közönségtalálkozókon megtapasztalja, ahogy az emberek "együtt nevetnek fel a poénoknál", és ahogy "bennszakadt csendek, megható pillanatok" születnek. Ez az a közösségi élmény, az az "emberi hang", amit a digitális világ soha nem pótolhat.

Egy korszak Jellemrajza: több mint portré

Bár a film Ákos harminchét éves pályáját mutatja be, az alkotás messze túlmutat egy egyszerű portrén. Ahogy a zenész fogalmazott, a néző "egy küzdelmes alkotói sorson keresztül egy egész korszakba láthat bele". Az "Ember maradj" egy kísérlet arra, hogy elmesélje a fiataloknak, "milyen jó olyan világban élni, ahol az ilyen ránk ható impulzusoknak nagy értékük van". A film tehát nemcsak a múltról szól, hanem a jövőnek is üzen: a valódi élmények és a mély emberi kapcsolatok fontosságáról.

Az életet csak humorral lehet elviselni

A műsorban szóba került egy korábbi baki is, amikor az M1 egyik adásában tévesen nem Ákos fotóját mutatták a film illusztrációjaként. A zenész reakciója tökéletesen példázta azt a méltóságot és humort, ami a filmjét is jellemzi: "Az életet csak humorral lehet elviselni, én nem érzem úgy, hogy tőlem elnézést kellene kérni, a nézők felé ez jogos" – mondta. A film útja pedig folytatódik: a decemberi Aréna-koncert után 2026-ban a Felvidékre, Erdélybe és a Partiumba is elviszik az alkotást.

Forrás: MTI

Fotó: Papajcsik Péter / Index

További híreink

Sokkoló látvány a győri tóban – fehér trutyi borítja a vizet

Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Vigyázz velük! Ezek a csillagjegyek hajlamosak a hűtlenkedésre

Az UEFA megbüntetheti a Liverpoolt Szoboszlai hiányzása miatt?

Gróf Dávid csúnyán kiszúrt a Fradival a kupameccs előtt

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság Kőolajvezetéket

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Angliában kimondták: Slot kinyírja Szoboszlait

Békedíjat vett át Donald Trump + videó

További híreink

Békedíjat vett át Donald Trump + videó

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
5
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
6
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
7
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
8
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó
9
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
10
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

A Louvre kirablása óriási botrányt kavart, a világ egyik leghíresebb múzeumát érintő akcióról pedig Ambrus Attila, azaz a Viszkis rabló is elmondta a véleményét a Borsnak. Szerinte a filmbe illő rablásnak volt egy komoly gyenge pontja.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!