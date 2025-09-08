Gyermekáldás: Hosszú Katinka a második gyermekét várja – szívhez szóló bejelentés

Megosztás itt:

Katinka élete az utóbbi években igazi tündérmesévé vált. Miután első házassága Shane Tusuppal véget ért, rátalált a szerelem Gelencsér Máté személyében. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én keltek egybe, egy évre rá, 2023. augusztus 6-án pedig megszületett első gyermekük, a kis Kamilla, aki már most az egész ország kedvence. Most pedig újabb taggal bővül a család, amit Katinka és Máté boldogan osztottak meg a világgal.

Hosszú Katinka, a magyar büszkeség

Katinka nemcsak a medencében, hanem az élet minden területén példát mutat. Kitartása, ereje és család iránti szeretete igazi inspiráció minden nő, anya és sportoló számára. Mi, magyarok, büszkék vagyunk rá, és szívből szeretjük őt!

Forrás: BORSONLOINE

Fotó: Hosszú Katinka/Facebook