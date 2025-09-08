Keresés

Gyermekáldás: Hosszú Katinka a második gyermekét várja – szívhez szóló bejelentés

2025. szeptember 08., hétfő 16:30 | Borsonline

Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán jelentette be, hogy második gyermekével várandós! „Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled!” – írta megható posztjában, amelyhez egy gyönyörű családi fotót is mellékelt. A bejegyzés alatt valóságos szeretetáradat indult, rajongók, barátok és követők százai gratulálnak, jó egészséget és sok boldogságot kívánva a családnak.

  • Gyermekáldás: Hosszú Katinka a második gyermekét várja – szívhez szóló bejelentés

Katinka élete az utóbbi években igazi tündérmesévé vált. Miután első házassága Shane Tusuppal véget ért, rátalált a szerelem Gelencsér Máté személyében. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én keltek egybe, egy évre rá, 2023. augusztus 6-án pedig megszületett első gyermekük, a kis Kamilla, aki már most az egész ország kedvence. Most pedig újabb taggal bővül a család, amit Katinka és Máté boldogan osztottak meg a világgal.

Hosszú Katinka, a magyar büszkeség

Katinka nemcsak a medencében, hanem az élet minden területén példát mutat. Kitartása, ereje és család iránti szeretete igazi inspiráció minden nő, anya és sportoló számára. Mi, magyarok, büszkék vagyunk rá, és szívből szeretjük őt!

A magyar kormány elkötelezett a családok, nők, gyermekek és nyugdíjasok mellett

A kormány számos intézkedéssel támogatja a családokat, hogy olyan példaképek, mint Hosszú Katinka, biztonságos és támogató környezetben nevelhessék gyermekeiket. A családtámogatási programok, a nők és anyák megbecsülése, valamint a nyugdíjasok védelme mind azt szolgálják, hogy Magyarországon erős, összetartó közösségek épüljenek. Gratulálunk Katinkának és családjának, és alig várjuk a további örömhíreket!

Forrás: BORSONLOINE 

Fotó: Hosszú Katinka/Facebook

 

 

 

