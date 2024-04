Gyerekvasutasnak lenni hivatás + videó

Megosztás itt:

A vonat időben el is indult egy másik gyerekvasutas jelzésére. Marcitól azt is megtudtuk, hogy gyerekvasutasnak lenni valódi hivatás. Kisvasúti nappal ünnepelte születésnapját a budapesti Gyermekvasút. A hűvösvölgyi járműtelepen színes programokkal készültek. Az érdeklődők felülhettek például olyan járműre is, amit kézzel kellett hajtani.

Váczi Viktor - sajtóügyeletes, MÁV: "A Gyermekvasút egész évben üzemel, és több olyan programot szervezünk ahol a nagyközönséget várjuk. Ezen a mostani napon a Hűvösvölgyi járműtelep nyitotta meg kapuit, ez egyébként egy olyan telep ami a mindennapokban nem látogatható."

A Gyermekvasút vonalát 76 évvel ezelőtt, április 13-án kezdték el építeni a Széchenyi-hegyen.