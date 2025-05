Gyereknap másképp: irány a Gourmet Fesztivál!

Megosztás itt:

Május 25-én, vasárnap 18 éves korig ingyenes a belépés a fesztiválra, a legkisebbeket tematikus foglalkozások várják a játszótéren, a nagyobbak különböző workshopokon vehetnek részt: Szabi a Pék, aki az egyik nagykövete a fesztiválnak, a pizzasütés rejtelmeibe avatja be a résztvevőket, Gianni a többi közt kedvenc gyerekkori tésztáját is elkészíti, Harrer Bea pedig olyan csokoládéműhelyt tart, amelyen mindenki kiélheti kreativitását. A mókából és kacagásból a szülők sem maradnak ki, hiszen idén is színpadra lép a Flódni!, Stahl Judit improvizatív gasztroszínháza, amelynek keretében Kálloy Molnár Péter, Parti Nóra, Szabó Győző és Schell Judit színművészek tálcán kínálják majd a jókedvet.

A programok mellett vasárnap is 100 kiállító több mint 200 fogással várja a látogatókat -köztük rengeteg gyerekbarát étellel: lesznek mini hamburgerek, pizzák, lángos sültkrumpli, rántott hús, palacsinta - persze mindezek gourmet kiadásban, sőt a bátrabbak rántott békacombot is kóstolhatnak majd, ráadásul aznap a cukrászdák minden vásárlás mellé ajándékokat is adnak, a többi közt lesz házi csokoládéfagyi a ChocoMe-nál, epres-vaniliás mini croissant a Jardinnál, cookie és hozzá színező a Salt Bakery-nél, és idén sem hiányozhat a Chez Dodo robbanócukros mini makaronja, a Mayer Prémium szörp jóvoltából pedig minden gyereknek jár egy pohár finom szörp.

Fotó: Shutterstock