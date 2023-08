Grandiózus tűzijáték és fügés torta az idei Szent István nap két sztárja

Megosztás itt:

A végéhez közeledik az augusztus huszadikai tűzijáték előkészítése. Mint minden évben idén is egy különleges tematika alapján, fognak a levegőbe repülni a rakéták.

Az idei tűzijáték hét felvonásból fog állni. Két zeneszámot elárulok, az egyik a Tavaszi szél vizet áraszt, a másik pedig Vittorio Monti Csárdás című alkotása, amit Elek Norbert feldolgozásában fognak hallgatni a kilátogatók és tévénézők. – mondta Kotosz Gergő, a tűzijátékot kivitelező cég sajtóreferense.

Idén is a biztonság az első. Fel vagyunk készülve minden eshetőségre. Minden termékünk vízhatlanítva van. Minden termékünk, akár még a jég miatt is védve van. Illetőlegesen, hogyha bármi történik a show közben, akkor szakaszosan is le tudjuk állítani a tűzijátékot, illetve a teljes tűzijátékot is le tudjuk állítani – tette hozzá a sajtóreferens.

A grandiózus tűzijáték mellet a másik sztár idén egy szigetszentmiklósi cukrász, Lakatos Pál desszert különlegessége, a „Spicces füge respektus” fantázianevű torta, ami az Ország Tortája címet viselheti.

Az idei tortában a füge mellett a tokaji aszú, dió és a karamella ízvilága is felfedezhető.

Augusztus 20.-án napközben rengeteg szabadtéri programmal készülnek szerte az országban. Budapesten például a Várkert Bazárban az Ízek Utcája várja a látogatókat, ahol az ország tortájából és a Szent István napi kenyérből is kóstolhatnak. Este pedig az immár hagyományossá váló ünnepi tűzijátékot idén a Hír televízió élőben közvetíti.