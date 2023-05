Gourmet: új lendület a gasztronómiában

Megosztás itt:

A hazai gasztronómiában ma egyre nagyobb teret nyer egy markáns, magas szakmai színvonalat képviselő új generáció, legyenek séfek vagy cukrászok, borászok, baristák vagy akár bartenderek. Az idei Gourmet tematikájában ők kerülnek fókuszba, tágabb értelemben pedig a megújulás, az újdonságok, legyen szó új trendekről, technológiákról, alapanyagokról vagy akár stílusról.

“A jól bevált receptet megtartottuk: a Gourmet lényegében továbbra is egy óriási szabadtéri sétáló kóstoló, ahol elveszhetünk a legjobb fővárosi és vidéki éttermek kínálatában, legyen szó fine-diningról, bisztrókonyháról vagy street foodról, hazai vagy nemzetközi konyháról. Desszertként tucatnyi cukrászda remekeit kóstolhatjuk, kísérőként pedig rengeteg izgalmas ital közül választhatunk. Viszont soha nem volt még ennyi új étterem a kínálatban, az ötven kiállító étterem több mint negyede új, azaz először lesznek a fesztiválon” - foglalta össze Nemes Richárd, a rendezvény főszervezője. A kiállítók teljes listája itt található, a fesztivál komplett menüje pedig itt olvasható.

Az új kiállítókat és az újító szellemű generáció képviselőit nem csak a pultok mögött láthatjuk, sokan közülük az előadásokat és workshopokat egy helyszínen felvonultató Gourmet Akadémia színpadán is főznek majd.

A balatonfüredi Vasüzlet étteremről nehéz nem tudomást venni, annyit emlegetik mostanában. Huszár Mátyás, az étterem fiatal séfje programjában kihagy minden újragondolt triplacsavart a menüből. Ebben társul hozzá Mizsei János, a már jól ismert MÁK séfje, akivel közösen egy pofonegyszerű ételt készítenek: bárány csevapcsicsát, fermentált salátalevelekkel és lepénykenyérrel, kamado grillen. Igazi örömfőzés lesz ez, amihez Wossala Rozina is csatlakozik majd. Rozina egy másik alkalommal, workshop keretében is várja a tanulni vágyókat, ahol többféle hummusz elkészítését is el lehet tőle lesni. A Michelin-csillagos Salt étterem séfhelyettese, Makai Edina, sommelier kollégája, Farkas Fruzsina társaságában a mikroorganizmusokról és fermentálásról tart előadást, megbarátkoztat a vízikefír gombakultúrával és a japán eredetű koji penészgombával, megismerteti a konyhai használatukban rejlő lehetőségeket. Csillag Richárd , a kéthelyi Lokal47 séfje saját bevallása szerint munkamániás, mégis akad ideje horgászni, kertészkedni, sőt, még asztaloskodni is. És ezt hogyan csinálja: ő maga fogja elmesélni, miközben harcsa cevichét készít az étterem saját kertjéből szedett zöldekből körített ázsiai salátákkal és zöld szósszal. Tóth Pál a szegedi Alabárdosból, Puskás Csabával (Borkonyha) találkozik a Gourmet Akadémia színpadán. A két fiatal séftehetség egyszerre fog pisztrángot készíteni. Pali az alföldi hagyományokból merít majd, míg Csaba az erdélyi konyhát hívja segítségül a fogás elkészítéséhez, csorba mártással, tárkonnyal.

A sok örömfőzés és kóstoló mellett megfér egy komoly szakmai program is: a kutatás-fejlesztés és az innováció témakörét járja körül két külföldi séf: José Guerrero a híres Bask Kulináris Központ-ban tanult, jelenleg az Arany Kaviár R&D séfje. Hozzá csatlakozik a világhírű Alchemist étterem volt R&D séfje, Diego Prado. A beszélgetésre a szakma hazai képviselőit is várják a szervezők.

„A szakmai bemutatókon túl olyan előadásokat is hallgathatunk, amelyekben a konyhaművészet közös metszéspontba kerül az irodalommal, a zenével vagy akár a festészettel is” – emelte ki a főszervező. Nyáry Krisztián író például Segal Viktor séffel közösen járja körül, hogy mi a közös a kamrában és a könyvespolcban. Béres Anett, a Borkonyha cukrászséfje desszertet készít majd, közben Weiler Péter képzőművésszel beszélget a látvány, a színek és a fenntarthatóság szerepéről a gasztronómiában és a vizuális művészetekben. És vajon megmutatható-e egy ország világnézete, hangulata, szellemisége egy rakás palacsinta és néhány egyszálgitáros dal segítségével? Keve Márton, a 101 bistro séfje és Járai Márk énekes-gitáros erre tesznek kísérletet az Akadémia vasárnapi záró programja keretében.

Számos más érdekességet is tanulhatunk a Gourmet-n: japán udon tésztát készíthetünk Huszár Krisztián séffel (SHO, Vietnámi Gulyás), Pallag Dávid séftől (Rutin) megtudhatjuk, hogyan kerül a homár a paprikás krumpliba, megkóstolhatjuk két klasszikus, a mákos guba és a mézes krémes modern változatát Ötvös Zsuzsi és Czompa Fanny cukrászok jóvoltából, Babkát süthetünk a Péklánnyal, megtanulhatunk vegán tepertős pogácsát készíteni Zsófree-tól, és megismerkedhetünk a filter kávé egyre népszerűbb világával Molnár Attila, kávéguru (One Eleven) segítségével.

A programokat követően meg is lehet kóstolni az elkészült ételeket-italokat, a workshopokra pedig érdemes - jelképes összeg ellenében - előre regisztrálni. Bővebb információ itt olvasható.

Elővételes jegyek és minden egyéb információ: www.gourmetfesztival.hu