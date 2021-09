Gördülő Ikarus legendák az Aeroparkban

Megosztás itt:

Élménybuszozás, látványos felvonulás, tematikus séta, gördülő kiállítás, nosztalgiarepülés egyaránt szerepel a hétvége programjában, ami az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar márka előtt tiszteleg.

A legsikeresebb magyar márka

A Légiközlekedési Kulturális Központ, a Közlekedési Múzeum, a Volánbusz Zrt., a BKV Zrt., és számos partnere a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait immár harmadik alkalommal vonultatja fel a repülőtéri múzeumban. A kiállítás mellett élménybuszozás is zajlik majd az Aeropark és az 1-es Terminál között. Az idősebbek így nosztalgiázhatnak, a fiatalok pedig átélhetik az igazi Ikarus-élményt.

Az Ikarus egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, viszont története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött meg. Az Ikarus mint állami vállalat az 1970-es – 1980-as években meghatározó szerepet töltött be nem csupán a keleti blokk államainak piacán, hanem a világpiacon is. A különféle Ikarus autóbuszok nemcsak a tömegközlekedésben és a közutakon játszottak óriási szerepet, évtizedeken át a ferihegyi repülőtéren is meghatározóak voltak.

„Faros” dömping a találkozón

A rendkívül látványos statikus kiállítás mellett szombaton 16 órától izgalmas felvonulással készülnek a szervezők, amikor a hosszú konvoj rendőrségi biztosítással az Aeroparkból indulva oda-vissza végighalad a Vecsés-Ecser összekötőúton ritka fotótémát kínálva a rajongóknak. A járművek túlnyomó többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd a látogatókat. Szombaton és vasárnap több alkalommal indulnak tematikus séták országosan ismert Ikarus-szakértők (Dr. Lovász György, Kukla László és Gerlei Tamás) vezetésével, akik izgalmas történetekkel szolgálnak egy-egy típus születéséről, nemzetközi sikereiről, az Ikarus gyár legérdekesebb korszakairól.

A régi autóbuszok közül a legnagyobb rajongótáborral a legendás és különleges vonalvezetésű „farosok” rendelkeznek. Nem véletlen, hogy napközben jellemzően Ikarus 55-ösökkel zajlik majd az élménybuszozás, és ilyen járművek teljesítik majd az ingajáratot az Aeropark és a Népliget között. A kínálatban szerepel „ős” Ikarus 250-es, jobbkormányos autóbusz, lakóbusz és számos ritka példány, amelyet lelkes járműrajongók mentettek meg az enyészettől.

A repülőmúzeum Malév autóbuszai az esti órákban reptérlátogatásra indulnak, szombaton pedig sétarepülésre viszi a 71 éves 1-es Terminálról az előzetesen regisztrált utasokat a világ egyetlen repülőképes Li-2-ese, amely szintén benne van a korban, elmúlt 70 éves.

A program szombaton 9:00 és 20:00 óra között, vasárnap pedig 9:00 és 18:00 óra között látogatható.