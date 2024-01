Átadták a Golden Globe-díjakat

Megosztás itt:

A televíziós mezőnyben az Utódlás lett a legjobb drámai sorozat, A mackó pedig a legjobb vígjáték sorozat díját szerezte meg. A legjobb korlátozott epizódszámú tévésorozat elismerését a Balhé című szériának ítélték oda - írja az MTI.

A Golden Globe idén először átadott, mozis kasszasikereket elismerő trófeáját a Warner Bros. Barbie című produkciója kapta, amelynek globális bevétele meghaladta az 1,4 milliárd dollárt (484 milliárd forintot).

A 81. Golden Globe-gála legnagyobb nyertese Christopher Nolan Oppenheimer című filmje volt: az atombomba atyjáról készült életrajzi filmet öt díjjal jutalmazták.

A legjobb drámai film trófeája mellett Nolan a rendezői díjat is megkapta, a főszerepet alakító Cillian Murphy a drámai filmes mezőny legjobb színészének díját vehette át, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplőét, Ludwig Göransson pedig a legjobb eredeti filmzenéért járó elismerést.

Jórgosz Lánthimosz Szegény párák című Frankenstein-variációjával, amely a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában győzött, a főszereplőt, Bellát alakító, Emma Stone is elnyerte a legjobb színésznő díját. A görög filmrendező szürreális alkotása, amely Velencében Arany Oroszlán-díjat kapott, a nagy esélyesnek tartott Barbie orra elől vitte el a trófeát.

A drámai filmes mezőny legjobb színésznőjének díját Lily Gladstone vehette át Martin Scorsese Megfojtott virágok című filmjéért. Gladstone, az első amerikai őslakos, aki ebben a kategóriában díjazott lett, köszönőbeszédét törzse nyelvén kezdte. "Ez történelmi győzelem. Nem egyedül engem illet" - fogalmazott.

A Golden Globe néhány viharos éve és egy sor botránya után a díjakat odaítélő Hollywoodba akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) teljesen átalakult, és a ceremónia az Oscar-gála, valamint a Grammy után a díjszezon harmadik legnagyobb díjátadójaként próbál visszatérni.

A Golden Globe-ot felvásárolta és nyereségorientált vállalkozássá alakította az Eldridge Industries. A korábban mintegy 90 tagot számláló HFPA-t feloszlatták, és most egy új, a világ minden tájáról érkező, mintegy 300 szórakoztatóipari újságíróból álló csoport szavaz a díjakról.

Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díját átvéve megköszönte a Golden Globe-os újságíróknak, hogy "megváltoztatták a játékukat".

A Greta Gerwig rendezte Barbie első díját Billie Eilish kapta a film What Was I Made For? című betétdaláért. A számos Golden Globe-díjra jelölt produkció később már csupán a mozis kasszasikerek mezőnyének trófeáját gyűjtötte be, amelyet a film sztárja és producere, Margot Robbie vett át.

A legjobb forgatókönyv díjáért az Oppenheimer és a Barbie is versengett, de végül

Justine Triet Egy zuhanás anatómiája című filmje vitte el, amely a legjobb nemzetközi film díját is megszerezte.

A vígjátékok filmes mezőnyében Alexander Payne Téli szünet című filmjének két sztárja is díjat kapott a gálán: Paul Giamatti a legjobb színész, a Da'Vine Joy Randolph pedig a legjobb női mellékszereplő lett.

A legjobb animációs film Golden Globe-ját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotása kapta.

A televíziós Golden Globe-díjak közül a legjobb drámai sorozat trófeáját az Utódlás befejező évada nyerte el. A médiadráma ezzel harmadik díját gyűjtötte be a kategóriában. Az HBO-sorozat három sztárja, Matt Macfadyen, Sarah Snook és Kieran Culkin szintén díjjal távozott a gáláról.

A korona című Netflix-sorozatban nyújtott alakításáért Elizabeth Debicki a legjobb női mellékszereplő díját vehette át.

A Golden Globe újonnan bevezetett stand-up-díját első alkalommal Ricky Gervaisnek ítélték oda.

Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner