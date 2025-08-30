Gasztronómiai előadásokkal és workshopokkal is várja a látogatókat a SVÉT tatai rendezvénye

Megosztás itt:

A szervezők közleménye szerint a vidék legjobb éttermeinek, termelőinek éves seregszemléjét immár tizenötödik alkalommal rendezik meg.

Hangsúlyozták, hogy a SVÉT csapatának célkitűzése, hogy minőségi alapanyagokat használva, minőségi ételek kerüljenek az asztalra, illetve hogy a hazai gasztronómia a hagyományokat követve újra elsőrangú hozzávalókat használjon fel a készítésnél.

Mint írták, szeretnék minél szélesebb körben megtalálni azokat a hazai termelőket, akik szintén ezt az irányt képviselik.

Az idei rendezvényen - amelynek szlogenje Ízek tiszta forrásból - a fő hangsúlyt a magyar sajt és tejtermékek kapják. Emellett a mangalica is újra terítéken lesz, illetve a szarvasgomba, a magyar borok, a méz és a helyi alapanyagok is kiemelt szerepet kapnak

- olvasható a közleményben.

Ebben az évben is részt vesznek az eseményen határon túli kiállítók, és Franciaországból, Spanyolországból is érkeznek vendégek, továbbá a Nyitott Porta Napok hazai programsorozat 4 tájegységéről - Szatmár-Beregből, a Kisalföldről, az Alpokaljától Dél-Zaláig és a Balaton-felvidéktől egészen a Vasi-hegyhátig - is érkeznek kiállítók.

A szervezők szerint "igazi vásári forgatag" lesz, ahol az ételek mellett azok a termelői portékák is jelen lesznek, amelyekből készültek.

A látogatók a kétnapos rendezvényen számos programon is részt vehetnek.

Szeptember 13-án délután adják át a Magyar Konyha Termelői díjat, majd Sándor Tamás sajtmester tart előadást Sajt és gasztronómia a Kárpát-medencében címmel, bemutatva a térség jellegzetességeit, a régió sajtjainak és sajtgasztronómiájának sokszínűségét.

Másnap Kovács Gyöngyi és Kerekesné Mayer Ágnes tartanak előadást A magyar sajtkultúra napjainkban - trendek és törekvések címmel.

Vasárnap délelőtt mangalicasonka-kóstoló és -szeletelési bemutató várja az előzetesen regisztrált látogatókat. Mindkét nap - szintén előzetes regisztrációt követően - workshopot is tartanak, amelyen méz és sajt párosításokat ismerhetnek meg és kóstolhatnak az érdeklődők.

Bővebb információ a svet.hu oldalon található.