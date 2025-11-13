Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Hogyan tervezzük meg a fürdőszobát, hogy a mindennapi zuhanyzás igazi élmény legyen?

2025. november 13., csütörtök 11:09 | HírTV
tervezés fürdőszoba zuhanykabin szponzorált tartalom

A fürdőszoba tervezése az otthon egyik legfontosabb projektje: nemcsak a nap kezdetének helyszíne, hanem a napi stressz levezetésének is kulcsa. A modern lakberendezésben a fürdőszoba ma már nem csupán funkcionális tér, hanem a relaxáció és feltöltődés színtere is. Egy optimálisan kialakított fürdőhelyiség képes a mindennapos tisztálkodást valódi élménnyé varázsolni, és néhány apró részlet is nagyban hozzájárulhat a komfortérzethez. A következő tippek segítségével olyan fürdőszobát hozhatunk létre, ahol a zuhanyzás valóban örömteli élmény lesz.

  • Hogyan tervezzük meg a fürdőszobát, hogy a mindennapi zuhanyzás igazi élmény legyen?

Milyen zuhanykabint válasszunk?

A kulcs a megfelelő tervezés és minőségi szerelvények kiválasztása. A zuhanyzót ma már nemcsak a praktikusság határozza meg, hanem a design, a technológia és a személyes igények is.

A tökéletes zuhanyélmény alapja a megfelelő zuhanykabin kiválasztása. Ma már számos méretű, stílusú és funkcióval rendelkező zuhanykabinok közül válogathatunk. A modern dizájn egyik legnépszerűbb megoldása a keret nélküli üveg zuhanykabin, amely elegáns, letisztult és tágas hatást kölcsönöz a fürdőszobának. Ideális mind minimalista stílusú, mind kisebb fürdőszobákban, ahol fontos a látvány és a tágasság. 

Ha a tér optimalizálása a cél, az íves vagy sarokzuhanykabinok tökéletesek lehetnek, hiszen helytakarékosak, de belül tágasak. Kisebb fürdőszobákban a toló- vagy harmonikaajtós modellek ideálisak, míg nagyobb terekben a szabadon álló walk-in zuhanyzók nyújtanak luxusérzetet és kényelmet.

Miért fontos a megfelelő zuhanyfej és csaptelep kiválasztása?

A tökéletes zuhanyélmény másik alapja a megfelelő zuhanykészletek kiválasztása. Ezek nemcsak a víz áramlását és hőmérsékletét befolyásolják, hanem az egész zuhanyzás élményét is. Egy jól megválasztott zuhanyfej például különböző vízsugarakat kínál – a masszázs jellegűtől a finom esőpermetig – így mindenki saját hangulatához és igényeihez igazíthatja a napi rutint. A termosztátos csaptelepek pedig gondoskodnak arról, hogy a víz hőmérséklete mindig pontosan beállított legyen, elkerülve a kellemetlen hőingadozásokat.

Gondtalan elegancia. Anyagok, amelyek hosszú távon is ragyognak

A dizájn mellett a praktikum és a karbantarthatóság is fontos. Érdemes olyan anyagokat és felületeket választani, amelyek ellenállnak a vízkőnek és könnyen tisztíthatók. A minőségi zuhanykabinok és szerelvények hosszú távon is megőrzik esztétikus megjelenésüket, így nemcsak kényelmet, hanem értéket is adnak otthonunkhoz.

A világos árnyalatok, például pasztellszínek, vagy semleges fehér-szürke kombinációk tisztaságot és tágasságot sugároznak, a melegítő padlóburkolatok pedig kellemes érzetet biztosítanak hideg téli napokon, miközben a csúszásmentes felületek a biztonságot szolgálják.

Apró részletek, amelyek felemelik a rutint

Az igazi relaxációhoz vagy frissítő élményhez a fürdőszobai szerelvényeken túl a finomhangolások is sokat hozzátesznek, mint a megfelelő fény és illatok. Állítható LED világítással és aroma-diffúzorokkal könnyen kialakítható az ideális hangulat, amely a napi rutin részeként is garantálja a kikapcsolódást vagy a felfrissülést.

Ha a legmodernebb zuhanymegoldások érdekelnek, amelyek nemcsak esztétikusak, hanem megbízható minőségűek, érdemes körülnézni az Absulo webáruház kínálatában. Itt a letisztult skandináv stílustól a klasszikus, elegáns formákig számos zuhanykabin, zuhanykészlet és egyéb fürdőszobai kiegészítő található, minden igényhez és pénztárcához.

Végső soron a tökéletes zuhanyzás titka a részletekben rejlik: a gondosan kiválasztott szerelvények, a harmonikus design és a kényelmet szolgáló megoldások együttesen teszik a mindennapi rutint valódi élménnyé. Az Absulo segítségével a fürdőszobád nem csupán egy helyiség lesz, hanem a kikapcsolódás és megújulás valódi szentélye.

Forrás: absulo.hu 

Fotó: pexels.com

 
 
 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó

5 gyógytea, ami segíti a nyirokrendszer működését

Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa

George Clooney vallomása: „Két hónapra Magyarországon ragadtam, és paprikás csirkén éltem"

Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó

Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

További híreink

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó

Sokkolta az ukránokat a korrupciós botrány – egyesek a vérüket adják, mások a saját zsebüket tömik + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
2
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
3
Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó
4
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
5
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
6
A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó
7
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
8
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
9
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
10
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Legfrissebb híreink

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

 Az ukrán "háborús maffia" uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét - közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön az MTI-vel.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!