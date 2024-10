Forró csókkal pecsételte meg Szoboszlai Dominik, hogy elkötelezte magát

Megosztás itt:

„Igent mondott!” – írta ki közösségi oldalára Szoboszlai Dominik, aki megkérte barátnője, Buzsik Borka kezét. Az idén 24 éves magyar futballsztár a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása, a magyar nemzeti futball válogatott elsőszámú csatára, akiről nem is túlzás állítani, hogy nemzedéki bálványa a fiatal generációknak és persze mindenkinek, aki rajong a magyar fociért, no meg a Liverpoolért. Szoboszlai a jó hír mellé egy klasszikus fotósorozatot mellékelt Instagram oldalára, ahol jól látszik Buzsik Borka kezén a jegyesgyűrű. Azoknak a hölgyek pedig, akik a híres magyar focistáról álmodoztak, ezúttal még azt a fájdalmat is el kell viselniük, hogy az feltöltött képeken megtekinthetik, ahogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka egy forró csókkal pecsételte meg a jegyességet.

Forrás: Nemzeti Sport

Fotó: Instagram / Szoboszlai Dominik