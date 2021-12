Forraltborral melegítettek be az Álomutazó sztárjai

Megosztás itt:

A TulipánTündér Produkció művészeit és a producerüket, Illés Gabriellát az Advent Bazilika házigazdája, Kovács Lázár fogadta. Szabó Győző, Ábel Anita, Falusi Mariann, Wolf Kati, Varga Viktor, a rendező, Juronics Tamás, a darab gyerekszereplői, a Rippel fivérek is eljöttek az Álomutazó bemelegítő társulati forraltborozására. Voltak olyanok is, akik a korábbi előadáson, azaz három éve látták egymást utoljára.

Utoljára 2018-ban mutatták be a szuperprodukciót, ami most egy családiasabb, bensőségesebb hangulatot kap a Ram Színházban, amit Szabó Győző, a darab főszereplője már nagyon vár: „Minden évben vártam hogy csörögjön a telefonom, hogy mi lesz” – nyilatkozta az egyik legfoglalkoztatottabb hazai színész, hozzátéve: „boldogság, hogy ilyen sokan várják és nem felejtődött el ez a darab.” Ábel Anita szerint mindenki várja a próbákat, az együtt töltött időt „Nagyon jó a színészgárda és jöttek újak is, Wolf Kati és Péter Szabó Szilvi is csatlakozott közénk, és az is nagy izgalom, hogy ők egy új, más energiát hoznak a darabba” – mondta Anita. Wolf Kati úgy fogalmazott, hogy ez neki nagy ugrás, hisz’ most van először színházi előadásban, „szerintem én izgulok legjobban” – tette hozzá.

És hogy ki, hogyan várja az Álomutazót, a videóból kiderül: https://www.youtube.com/watch?v=kM1SBikm_mk

Hír TV