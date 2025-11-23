Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé

Megosztás itt:

A címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland klasszisa nyerte a 2025-ös Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, megszerezve ezzel idei hatodik, pályafutása során pedig a 69. futamgyőzelmét. A világbajnoki cím sorsa azonban továbbra is nyitott, sőt, a másodikként célba érő Lando Norris (McLaren) került a legközelebb a végső sikerhez.

Dráma az első kanyarban

A versenyt a pole pozícióból Lando Norris kezdhette, ám a rajtja nem sikerült tökéletesre. A brit pilóta agresszívan próbálta védeni a belső ívet a mellőle induló Verstappennel szemben, de elfékezte magát és szélesen fordult. A hibát a rutinos holland azonnal kihasználta és átvette a vezetést. Norris lendületvesztése miatt George Russell (Mercedes) is el tudott menni mellette. Russell rövid ideig még Verstappent is támadta, de a Red Bull tempóelőnye hamar megmutatkozott.

A futam első szakaszában Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Hadjar és Piastri alkották az élbolyt, miközben a mezőnyben Charles Leclerc (Ferrari) produkált látványos felzárkózást.

Taktikai csata és a befutó

A kerékcserék sorát az élmezőnyből Russell nyitotta a 18. körben. Verstappen pontosan a táv felénél, a 25. körben hajtott a bokszba, és bő egy másodperces előnnyel tért vissza az élre.

A verseny hajrájában, 16 körrel a leintés előtt Lando Norris ritmust váltott: a frissebb abroncsokon könnyedén megelőzte Russellt, ezzel feljött a második helyre. Bár Verstappen utolérésére már nem volt reális esélye – a holland végül több mint 20 másodperces előnnyel nyert –, a második hellyel stratégiai győzelmet aratott. Mögöttük George Russell állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Norris a vb-cím kapujában

A bajnokság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Norris a második helyével tovább növelte előnyét a tabellán. Mivel csapattársa és legfőbb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri csak a negyedik helyen végzett, a különbség kettejük között 30 pontra nőtt.

Bár matematikailag még Verstappennek is van esélye a címvédésre, a realitás Norris malmára hajtja a vizet. A McLaren versenyzője a következő hétvégén, Katarban akár már be is biztosíthatja pályafutása első világbajnoki címét.

A mezőny hátsóbb régióiban is születtek bravúrok: az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 17. helyről indulva lett ötödik, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a sor végéről rajtolva mentett pontot a tizedik helyen. A szezon a jövő heti katari sprintfutamos hétvégével folytatódik.

Forrás: MTI