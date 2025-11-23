Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Harsány

Következik:

Vezércikk café - Olvasunk a sorok között 09:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé

2025. november 23., vasárnap 07:30 | Hír TV
Max Verstappen Forma-1 Oscar Piastri Lando Norris Las Vegas-i Nagydíj

Bár a címvédő Max Verstappen (Red Bull) haladt át elsőként a célvonalon a vasárnapi Las Vegas-i Nagydíjon, az igazi nyertesnek a másodikként befutó Lando Norris (McLaren) érezheti magát. A brit pilóta ugyanis tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, és a következő katari hétvégén már bebiztosíthatja élete első vb-címét.

  • Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé

A címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland klasszisa nyerte a 2025-ös Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, megszerezve ezzel idei hatodik, pályafutása során pedig a 69. futamgyőzelmét. A világbajnoki cím sorsa azonban továbbra is nyitott, sőt, a másodikként célba érő Lando Norris (McLaren) került a legközelebb a végső sikerhez.

 Dráma az első kanyarban

 A versenyt a pole pozícióból Lando Norris kezdhette, ám a rajtja nem sikerült tökéletesre. A brit pilóta agresszívan próbálta védeni a belső ívet a mellőle induló Verstappennel szemben, de elfékezte magát és szélesen fordult. A hibát a rutinos holland azonnal kihasználta és átvette a vezetést. Norris lendületvesztése miatt George Russell (Mercedes) is el tudott menni mellette. Russell rövid ideig még Verstappent is támadta, de a Red Bull tempóelőnye hamar megmutatkozott.

A futam első szakaszában Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Hadjar és Piastri alkották az élbolyt, miközben a mezőnyben Charles Leclerc (Ferrari) produkált látványos felzárkózást.

 Taktikai csata és a befutó

 A kerékcserék sorát az élmezőnyből Russell nyitotta a 18. körben. Verstappen pontosan a táv felénél, a 25. körben hajtott a bokszba, és bő egy másodperces előnnyel tért vissza az élre.

A verseny hajrájában, 16 körrel a leintés előtt Lando Norris ritmust váltott: a frissebb abroncsokon könnyedén megelőzte Russellt, ezzel feljött a második helyre. Bár Verstappen utolérésére már nem volt reális esélye – a holland végül több mint 20 másodperces előnnyel nyert –, a második hellyel stratégiai győzelmet aratott. Mögöttük George Russell állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

 Norris a vb-cím kapujában

 A bajnokság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Norris a második helyével tovább növelte előnyét a tabellán. Mivel csapattársa és legfőbb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri csak a negyedik helyen végzett, a különbség kettejük között 30 pontra nőtt.

Bár matematikailag még Verstappennek is van esélye a címvédésre, a realitás Norris malmára hajtja a vizet. A McLaren versenyzője a következő hétvégén, Katarban akár már be is biztosíthatja pályafutása első világbajnoki címét.

A mezőny hátsóbb régióiban is születtek bravúrok: az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 17. helyről indulva lett ötödik, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a sor végéről rajtolva mentett pontot a tizedik helyen. A szezon a jövő heti katari sprintfutamos hétvégével folytatódik.

Forrás: MTI

 

További híreink

Narancssárga riasztás: hatalmas vihar csapott le Kecskemétre – videó

A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját

A Megasztár versenyzője könnyfakasztó vallomást tett a nagypapájáról

Súlyos büntetést osztottak ki a Las Vegas-i Nagydíj időmérője után

Így lett go-go-táncosból Oscar-díjas legenda – Goldie Hawn, a magyar származású ikon ma 80 éves

3I/ATLAS: sajtótájékoztatót tartott a NASA a legrejtélyesebb csillagközi objektumról

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

A wifi nem ér el a konyháig? A Lidl szerint van rá olcsó megoldás

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

További híreink

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
3
Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban
4
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
5
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
6
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
7
Vezércikk café – Magyar Péter leváltaná a teljes magyar ellenzéket + videó
8
A havazás miatt több helyen is megbénult a buszközlekedés
9
Komment extra – Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el + videó
10
Elszabadult az őrület – felkerült a baloldali gyűlöletcunami céltáblájára Rónai Egon az Orbán-interjú miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!