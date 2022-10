Fontos új hír érkezett a covidról, ezt ajánlja a nőknek a magyar orvos

Megosztás itt:

Az egyik legújabb, nagyon fontos megállapítás, hogy a Covid vírus fokozhatja a nők méhnyálkahártyájának, az endometriumnak a daganatos elváltozásait

– írja a magyar orvos.

S hogy mit tegyen az ember? A háziorvos a következő tanácsot adja a betegeinek:

„Ha tutira covidos voltál, de ha csak sejted is, hogy az voltál és bármely életkorban is vagy – a menopausában már csak két évente javasolt normál esetben a nőgyógyászati szűrővizsgálat – mindenképpen menj el nőgyógyászhoz évente szűrésre, és ha lehet, kérj kismedencei ultrahangot is!”

Majd így folytatja: „Ha a ciklusod rendszertelenné vált, vagy nagy darabos vérzésed van, keresd fel a nőgyógyászodat, aztán, ha minden ok, akkor menj évente! Ha bármilyen postcovidos, longcovidos tüneted van, a nőgyógyász inkább most pár évig fél évente lásson ultrahanggal is! A szűrővizsgálatoknak most még nagyobb a jelentősége, mint bármikor!”

Az emberek gyógyítására felesküdött szakember, aki szerint lesz még meglepetés a coviddal, nyomatékosítja: „Az időben elcsípett súlyos megbetegedés nagyobb túlélési esélyt biztosít!”

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)