Férj lett a szókimondó gengszter rapperből

2025. augusztus 12., kedd 17:19 | hirado.hu

Nem maradhatott sokáig titokban a nagy hír: Dopeman megnősült. A hírt először privát Facebook-oldalán osztotta meg, majd a bejegyzésről készült képernyőfotót Instagram-profilján is közzétette.

A rapper nem fűzött hosszabb magyarázatot a bejelentéshez: mindössze néhány hashtaget írt hozzá, és megjelölte felesége profilját a képen. Dopeman az utóbbi időben nemcsak magánéletében, hanem a közéletben is aktív. A Digitális Polgári Körök „jó arcok” szekciójának vezetőjeként több alkalommal is szerepelt a nyilvánosság előtt. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnököt látta vendégül DopeRano$ című műsorában, amely a „Don Vétó a Házban” címet kapta. A beszélgetés során a kormányfő többek között Magyar Péterről, kedvenc zenekaráról és egy 2013-as emlékezetes esetről is beszélt. A rapper később az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is megszólalt, ahol arról beszélt, miként került kapcsolatba Orbán Viktorral, miért vállalja múltját, és mit jelent számára a „jó arcok köre”. 

Fotó: Dopeman / Instagram

 

Radar – Vége a kellemetlen izzadásnak + videó

Radar – Vége a kellemetlen izzadásnak + videó

 Az izzadás a szervezet természetes és elengedhetetlen hőszabályozó- és méregtelenítő funkciója. Azonban vannak, akiknek már kóros a verejtékezése. Ez az a gép, amivel sikeresen fel lehet venni a harcot a kellemetlen izzadással.

