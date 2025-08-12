Férj lett a szókimondó gengszter rapperből

Megosztás itt:

A cikk a hirado.hu oldalon is elérhető.

A rapper nem fűzött hosszabb magyarázatot a bejelentéshez: mindössze néhány hashtaget írt hozzá, és megjelölte felesége profilját a képen. Dopeman az utóbbi időben nemcsak magánéletében, hanem a közéletben is aktív. A Digitális Polgári Körök „jó arcok” szekciójának vezetőjeként több alkalommal is szerepelt a nyilvánosság előtt. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnököt látta vendégül DopeRano$ című műsorában, amely a „Don Vétó a Házban” címet kapta. A beszélgetés során a kormányfő többek között Magyar Péterről, kedvenc zenekaráról és egy 2013-as emlékezetes esetről is beszélt. A rapper később az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is megszólalt, ahol arról beszélt, miként került kapcsolatba Orbán Viktorral, miért vállalja múltját, és mit jelent számára a „jó arcok köre”.

Fotó: Dopeman / Instagram