Fergeteges Fergeteg partyval indítja a PLÁZS a szezont

Végre megérkezett az igazi nyár: a nap kellemesen meleg, a nappalok egyre hosszabbak, az éjszakák pedig egyre csábítóbbak. A Plázs idén is a Balaton „Ibizájaként” várja a kikapcsolódni vágyókat: napközben puha homokos parttal és kényelmes napágyakkal kényeztet, míg naplemente után exkluzív klubbá alakul és feledhetetlen koncertekkel és partykkal tölti meg az éjszakát. A PLÁZS immáron hetedik szezonját kezdi, két év után pedig végre ismét egy igazán szabad, felhőtlen nyárnak nézünk elébe, mindenféle korlátozás nélkül.

Június 5-én egy őrületes Fergeteg Party-val készül a PLÁZS, melynek házigazdája Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique, aki már most leszögezte „Fergeteges hangulatot varázsolunk a PLÁZS nyitó hétvégéjén. Az elmúlt évekhez hasonlóan teltházra számítunk és kifordítjuk a sarkából nem csak Siófokot, hanem az egész országot” – mondja a népszerű DJ, aki mindig szívesen jön a PLÁZSra, ami számára az egyik legfontosabb helyszín a hazai bulifronton. „Tradíciójánál, méreténél, elhelyezkedésénél fogva számunkra, mint Fergeteg Party, rendkívül fontos itt a jelenlét. Úgy látom, hogy minden műfajból a "csúcs" fellépők kapnak meghívást, így egyben büszkeség is ott lenni”- teszi hozzá Dominique, aki nem először lép fel a PLÁZSon. Attilát számos élmény köti Siófokhoz és a PLÁZShoz, közülük egyet meg is osztott velünk: „Azon a bizonyos nyitó éjszakán Kikivel és az Első Emelettel az eseményt követően nekivágtunk a siófoki éjszakának. Számtalan helyre invitáltak meg minket, ahol a finom ételek mellett különféle italokkal is megvendégeltek. Végül egy vasúti töltés oldalában ért minket a hajnal, ahol úgy döntöttünk Kikivel, hogy egy jót beszélgetünk még a napfelkeltében. Mindeközben, kissé már megfáradva elnyomott minket az álom, a következő pillanatban pedig már a reggeli gyors zakatolására riadtunk fel, ami a nem sokkal mellettünk lévő sínen száguldott el. Emlékezetes egy ébresztő volt, amin azóta is jót nevetünk” – mesélte a Fergeteg Party házigazdája.

A Fergeteg Party előadói az exkluzív nagykoncerttel készülő TNT és a New Level Empire lesznek, akik már rutinos fellépői a PLÁZSnak. A szezonnyitó partyra a Retro Rádió hívja meg a lazulni vágyókat, regisztrálni a www.retroradio.hu oldalon lehet, ameddig a helyek be nem telnek. Azonban, ha valaki véletlenül lemaradna a regisztrációról, annak sem kell kapun túl ragadnia: a helyszínen még jegyvásárlással benevezhet a nyárindító mulatságra.

Ilyen estét pedig kár lenne kihagyni! Ráadásul az önfeledt bulizást még a vasárnap sem árnyékolhatja be, hiszen pünkösd lévén másnap még fel lehet frissülni a Balaton partján.

És a naptárba már most beírhatjuk, hogy június 10-én Rakonczai ül a zongorához, 11-én pedig Demjén Ferenc áll a „Balaton Nagyszínpadára” a PLÁZSon.