Feltörték az olimpiai játékok és a NOB Twitter-fiókját

Ma tartja 22. évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök. Az esemény 15 órától a Hír TV-n élőben lesz követhető. A kormánynak szüksége van a magyar emberek véleményére és támogatására - erre hívta fel a figyelmet videójában a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: az már most látszik, hogy a külföldről finanszírozott szervezetek és a magyar kormány álláspontja ellentétben áll egymással. Magyarázkodik a Jobbik elnöke és a kormányt kritizálja Soros Györgyöt védő nyilatkozata miatt. Jakab Péter a Guardian-nek azt mondta: a milliárdosnak minden joga megvan hozzá, hogy úgy költse el a pénzét Magyarországon, ahogy akarja. Időközi országgyűlési képviselő-választást tartanak ma a Fejér megyei 4-es számú választókerületben, Dunaújvárosban és környékén, a tisztségért hatan indulnak. A magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját - jelentette ki Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára. Az egynapos sebészeti ellátások aránya 2010-től 2019-ig 38,3 százalékról 80 százalékra nőtt, a kórházak így egyre több beteget tudnak fogadni - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Felavatták a 100 éve született Béres József Széchenyi-díjas kutató, a Béres Csepp feltalálójának mellszobrát a Lakitelek Népfőiskolán kialakított Nemzeti Panteonban. A migráció szervezői minden módszert, technikát bevetnek a folyamatok irányítása érdekében - mondta Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója az M1-en. A japán hatóságok döntése alapján a jokohamai kikötőben veszteglő Diamond Princess hajó személyzetét a koronavírus miatt további két hétig tartják karantén alatt - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, jelenleg is tünetmentesek, de mivel a személyzet tagjai, további két hét karantén vár rájuk is. Meghalt az első koronavírussal fertőzött ember Európában. A 80 éves kínai turista egy párizsi kórházban, tüdőgyulladásban hunyt el - jelentette be Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter. Kilenc ideiglenes kórházat nyitottak meg csaknem hétezer beteg számára az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban. Szakítania kell a Nyugatnak a tétlenkedéssel és a panaszkodással, mert ellenfelei mozgásba lendültek, és új viszonyokat teremtenek a világpolitikában - hangsúlyozta a német védelmi miniszter az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Eredménytelennek nevezte az Oroszország ellen a Krím-félsziget megszállása miatt kivetett európai uniós szankciókat Emmanuel Macron francia elnök az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Hazugságokat terjeszt és lejárató kampányt folytat Kína ellen az Egyesült Államok kormánya - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Nyomatékosan egységre szólította fel a transzatlanti katonai szövetség európai és észak-amerikai tagjait Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Egymilliárd dollárral is hajlandó támogatni a Három Tenger kezdeményezést az Amerikai Egyesült Államok, hogy a közép- és kelet-európai uniós államok növelhessék energetikai függetlenségüket Oroszországtól - mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Több rakéta csapódott be a bagdadi amerikai nagykövetség közelében - tudatták amerikai katonai források. Tálib lázadók helyett 9 civil halálát okozta egy amerikai dróntámadás a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban - közölték helyi tisztségviselők. Törökország megtorlást helyezett kilátásba Bassár el-Aszad szíriai elnöknek címzett fenyegetésében, ha a szíriai kormányerők nem hagynak fel a török katonák elleni támadásokkal a szíriai Idlíb tartományban. Tüzet nyitott a járókelőkre egy férfi az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávéban - ketten életüket vesztették, majd az elkövető saját magával is végzett. Több mint hatezer holttestet rejtő hat tömegsírt találtak burundi Karusi tartományában - közölte a kelet-afrikai ország úgynevezett Igazság és Megbékélés Bizottsága. Hurrikánerejű széllel, zivatarokkal megérkezett Nagy-Britanniába a Dennis névre keresztelt vihar. Két ember életét vesztette. Elővigyázatosságból ki kellett üríteni egy repülőgépet a düsseldorfi reptéren, mert leszállás után kigyulladt az egyik kereke. Felmentette az emberölés vádja alól és szabadlábra helyezte a Prisztás József megölésével vádolt Hatvani Istvánt a perújítási tárgyalásban a Fővárosi Törvényszék. A felbujtás miatt elítélt Portik Tamás és a bűnsegédlet miatt elítélt Fazekas Ferenc esetében elutasították a perújítást. Labdarúgó NB I: Ferencváros - Fehérvár 1:0 Az 57 kilogammos Varga Brigitta bronzérmet nyert az olimpiai kvalifikációs cselgáncs világkupa-sorozat pozsonyi állomásán. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-Váci NKSE 29:30. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya-UVSE 8:11. Kovacsics Anikó szerződést hosszabbított a Ferencváros női kézilabdacsapatánál: az irányító 2022. június 30-ig szóló megállapodást kötött a klubbal. Labdarúgó NB I: Kaposvár-Budapest Honvéd 0:1; Puskás Akadémia-Kisvárda 3:1; ZTE-Újpest 2:1; Diósgyőr-Paks 2:0; Debrecen-Mezőkövesd 1:3; Ferencváros-Fehérvár 1:0.