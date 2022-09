Feloldották a horgászati tilalmat Maconkán

Megosztás itt:

Mint ismert, augusztus 20-án azonnal megkezdődött helyi védekezés, a műszaki beavatkozások megszervezése, majd még aznap délután helyi horgászati tilalmat vezettek be. A vízforgatók és egy átemelő szivattyú telepítése, a II. tórészlet és a III. tórészlet zsilipjének kinyitása, kapcsoltan a végrehajtott halmentés és a halszöktetés, végül az előtározóból megkezdett részleges vízpótlás szerencsére meghozta a várt eredményeket – olvasható a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) közleményében.

Észlelve a váratlanul bekövetkezett rendkívüli helyzetet, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (Kdvvizig) augusztus 22-én I. fokú vízminőség-védelmi készültséget vezetett be, majd azt egy nap múlva III. fokúra emelte. Ekkortól a hatályos jogszabályok szerint a védekezési feladatok elvégzése már a Kdvvizig feladata volt, ideértve a vízpótlás megszervezését, végrehajtását is.

A szakemberek azonnal meg is kezdték a Mátraszelei-víztározóra a szivattyú telepítését, illetve a III. tórészletre egy speciális levegőztető berendezés beállítását. A BSHE szintén beüzemelt egy újabb szivattyút a II. és III. tórészlet vízkészletének gyorsított átcserélésére.

Az összehangolt, gyors és hatékony beavatkozások eredményeként augusztus 22-től megszűnt a haltetemek megjelenése, majd augusztus 23-án a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) segítségével sor kerülhetett a begyűjtött tetemeknek az ATEV debreceni telephelyére történő elszállítására is.

A mérlegelt tömeg végül 2120 kiló volt, ez a becsült III. tórészleti halállomány 13,5 százaléka. A tetemek mintegy 60 százalékát (körülbelül 1250 kilót) különféle keszeg tette ki, de elpusztult továbbá mintegy 5 mázsa harcsa, 2 mázsa süllő és hasonló mennyiségben egyéb halfajok egyedei is. Az elpusztult állomány pótlási értéke nettó 2,9 millió forint.

A folytatásban a Kdvvizig augusztus 23-án megkezdte a levegőztetést, majd augusztus 24-én reggel a Mátraszelei-víztározóból (Mizserfai-tározó) történő szivattyúzásos vízpótlást. A havária-helyzet hatékony kezelése érdekében most első alkalommal szükségessé vált a Homokterenyei-tóból történő eseti vízpótlás is, mert a mátraszelei vízszint is jóval alacsonyabb volt az ilyenkor megszokottnál.

A lakosság helyszíni és hiteles tájékoztatása, majd a képviselő-testület ülése, illetve azon hozott határozata augusztus 26-án Homokterenyén is megkezdődött a szivattyúzás. Mindkét esetben a Zagyva medre volt a vízszállítási útvonal, s maga a száraz meder feltöltése, feltöltődése is több ezer köbméter vizet vett igénybe.

Augusztus 26-án a Kdvvizig hivatalosan jelezte, hogy rendelkezésre álló vízkészletek hatékony gazdálkodása érdekében megkereste a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t, hogy nyilatkozzon az aktuálisan elégséges mértékű vízmennyiségről a bátonyterenyei felszíni vízkivételének szempontjából. Mint írták, „állásfoglalásuk alapján a továbbengedett vízmennyiséget nem áll módunkban csökkenteni”.

Más lehetőség hiányában így a mátraszelei helyszínen 0-24 órás üzemmóddal, a homokterenyei helyszínen a nappali órákban tovább folytatódott a víz Zagyvamederbe való betáplálása. Előbb a Homokterenyei-tóból engedélyezett, 15 centiméteres keret fogyott el, majd a szivattyús vízpótlás eredményeképpen a Mátraszelei-víztározóból a korábbi megállapodásnak megfelelő 100 centiméteres vízszintcsökkenés is bekövetkezett, így a rendkívüli vízpótlás szeptember 6-án leállt.

Ugyanezen a napon a III. tóegység vízterében elhelyezett mérőműszer oldott oxigén eredményeire való tekintettel a tóegység levegőztetése is befejeződött. A Kdvvizig megállapította, hogy a Maconkai-víztározó és tórendszere vízminősége az elvégzett beavatkozásoknak köszönhetően javult, az algapopuláció csökkent, valamint az oldott oxigén koncentrációja halélettani szempontból mindenhol megfelelő értékeket mutat.

Ezt a szeptember 7-én vett minták helyszíni, valamint laborvizsgálati eredményei is alátámasztották. Így a kárelhárítási beavatkozások végzése a továbbiakban nem volt indokolt, ezért az időközben II. fokúra mérsékelt vízminőség védelmi készültséget az igazgatóság szeptember 8-án megszüntette, majd a területről levonult.

Az azóta eltelt közel egy héten néhány lokális alganövekményt kellett még rutinszerűen, megelőzésként kezelnie a BSHE munkatársainak, de károk már nem keletkeztek, köszönhetően az időközben hűvösebbre fordult időjárásnak is.

Az elmúlt időszak folyamatai, a hiteles mérési eredmények alapján a BSHE Elnöksége úgy döntött, hogy a III. tórészleten még hatályban lévő horgászati tilalmat szeptember 16-től feloldja. Ezzel a rendkívüli helyzet okán augusztus 20-án elrendelt helyi védekezés szeptember 15-én éjfélkor megszűnik, a továbbiakban megerősített figyelőszolgálat kíséri szemmel a vízminőségi folyamatokat.

A BSHE kéri a horgászokat, hogy az érintett tórészlet fogásairól számoljanak be a halőröknek, mert ezen információk is segíteni fogják a kedvező vízminőség és mennyiség esetére tervezett haltelepítéseket.

A Maconkai-víztározóból a víz továbbengedése a hatályos üzemeltetési szabályzatnak megfelelően, ivóvíz célú felhasználás (nyersvíz biztosítása talajvíz-dúsítás) céljából, maximálisan 4000 köbméter/nap mennyiségben a helyi Vízmű részére továbbra is folyamatos, így a most megvalósult állami támogatású rendkívüli vízpótlási beavatkozásokkal csak időt lehetett nyerni – szögezik le a tájékoztatóban.

„Azt is tudni kell, hogy a jelenlegi kiemelten aszályos időszakban ma már csak ezen vízmennyiséget továbbítják, mert a jogszabályban meghatározott – a BSHE által az illetékes természetvédelmi hatósággal szintén felülvizsgáltatni kívánt – ökológiai vízigényt sem tudja már ezen felül a Kdvvizig biztosítani. A megnyugtató, ám hosszabb távon egyáltalán nem végleges megoldás a két héten belül megérkező tartós és jelentős csapadék, vagy ennek hiányában a vízkivétel időleges leállítása. Tudni kell azt is, hogy ha a helyi sokszínű vízi élővilág és benne a kiemelkedő értékű, nemzeti kincsnek minősülő halállomány Maconkán megsemmisül, akkor – túl a sok százmilliós károkon – a vízminőség-változás okán természetesen a most továbbengedett nyersvíz ivóvíz-előállítás célú felhasználása is azonnal ellehetetlenül” – olvasható a közleméynben.

„Tájékoztatónk keretében ismét szeretnék megemlíteni – megismerve a közösségi fórumok egyes ismerethiányból fakadó, öncélú, vagy szándékosan hangulatkeltő posztjait –, hogy nem tarjuk méltányosnak, ha a térségi vízminőséget és a vízellátási biztonságot valós tényekre, bizonyítékokra történő egyidejű alapozás nélkül bárki »egy az egyben« összeköti a maconkai horgászattal, vagy az itt is alkalmazott egyes horgászati technikákkal. Bátonyterenye ivóvíz-ellátási és vízminőségi kérdése a több száz helyi lakos egyesületi tag okán számunkra továbbra is létkérdés, éppen ezért képviseljük a valódi közérdeket és teszünk áldozatokat annak érdekében, hogy mindenki számára hosszú távú, megnyugtató megoldás születhessen” – fogalmazott a BSHE.

Azt is írták, hogy mivel az aszály már évek óta a mindennapok része a térségben is, ezért a jövőt illetően a vízellátás biztonsága, valamint az újabb, potenciális vis maior esetek megelőzése és kezelése érdekében kiemelten fontosnak tartják már a közeli jövőben a Felső-Zagyva biodiverzitás biztonsága, vízmegtartása és okszerű vízhasznosítása, kapcsoltan vízszabályozása, a kapcsolódó turisztikai fejlesztések megalapozása (együtt: vízrendezés) érdekében az új műszaki és szabályozási megoldások kialakítását és a szükséges fejlesztések elvégzését.

„E vízrendezési megoldás számunkra is legfontosabb része az egészséges ivóvíz, a biztonságos ivóvíz-ellátás biztosítása, majd a teljes Felső-Zagyva és vizei okszerű, komplex jóléti célú fejlesztése, hasznosítása és természeti értékeinek megőrzése az e vizekhez kilátogató jelentős számú helyi állampolgár és a turisták nyugalma, hasznos szabadidő-eltöltése, rekreációja, szórakozása érdekében.

A BSHE ezúton is kinyilvánítja, hogy a FelsőZagyva komplex vízrendezése, mint célprojekt tárgyában együtt kíván működni a térség valamennyi önkormányzatával, civil szervezetével, az illetékes hivatalokkal, hatóságokkal és ennek érdekében felkérte a térségi országgyűlési képviselőt a társadalmi egyeztetés mielőbbi elindítására” – közölte a BSHE.

