Felhőkarcoló méretű aszteroida száguld el a Föld mellett

A szakértők mérései alapján a 2022 KY4 aszteroida átmérője több mint 88 méter és a NASA becslései szerint 27 000 km/h sebességgel halad. Körülbelül nyolcszor olyan gyors, mint egy száguldó puskagolyó.

Az űrszikla már többször megközelítette a Földet, legutóbb 1959-ben és 1948-ban. A NASA számításai szerint az aszteroida 2048 májusáig nem fogja megközelíteni újra a bolygónkat.

A NASA és más űrügynökségek több ezer ilyen földközeli objektumot figyelnek meg napról-napra. Még ha egy aszteroida pályája több millió kilométerre is van bolygónktól, ugyan kicsi, de megvan az esélye annak, hogy a pályája eltolódik, miután kölcsönhatásba lép egy nagyobb objektum, például egy bolygó gravitációjával. Még egy ilyen apró elmozdulás is potenciálisan ütközési pályára állíthatja az aszteroidát. Az űrügynökségek ezért is veszik szigorúan komolyan a bolygó védelmét - írja a Live Science oldala.