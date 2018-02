Farsangi regattát szerveztek Balatonlellén

Egyre több vitorlázó gondolja úgy, hogy már télen is vízre lehet szállni, ami megfelelő felkészültség mellett nem veszélyesebb, mint nyáron. A szervezők pedig egyre több programmal próbálnak ilyenkor is vendégeket csábítani a Balatonra.

A téli viszonyok között különleges felszerelés kell a vitorlázáshoz, mondják a vízimentők. Kötelező a mentőmellény, és nem árt, ha a vitorlázók hevederrel rögzítik magukat a hajóhoz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Én azt gondolom, hogy a téli vízen léthez nagyon fontos az, hogy társaságban legyünk. Egymáshoz megyünk segíteni, felelősségteljesen, kötelékben legyünk a vízen. A hideg okozza a legnagyobb veszélyt, ezért úgy vélem, a hideg ellen kell a legjobban felkészülni. A vizes sportokban ismert trocken nevű ruházat, ez a száraz ruha viselése célszerű. Nyilvánvaló ezt be kell szerezni és megfelelő módon használni – mondta el Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

A vitorlázókat nem tartotta vissza a hideg attól, hogy részt vegyenek a farsangi regattán.

– Mert van víz, és van szél, és van a vízen hajó. Tehát ez az elsődleges számú szempont, másodszorra óriás bulik vannak itt, tehát maradunk és partizunk. Jó a társaság, tehát akik eljönnek, azok tényleg akarnak vitorlázni, és élvezik is. Bár ez nyáron is így van, de most egy kicsikét még felspannoltabb mindenkinek a lelki állapota – nyilatkozta az egyik versenyző, Szentmarjai Gábor.

A versenyre 22 csapat nevezett, két hajóósztályban, több futamban mérkőztek meg egymással.

– Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a téli vitorlásversenyzés iránt. Öt éve kezdtük a szilveszteri regattával, azóta már második éve versenysorozatban működik a téli vitorlásversenyzés, és versenyről versenyre érezzük az egyre nagyobb érdeklődést. Hál’ istennek nagyon sokan jönnek – fogalmazott Tóth Balázs, a Farsangi Regatta szervezője.

Balatonlellén egész télen várják a látogatókat. Tartottak már itt jégkarnevált és gasztrofarsangot, márciusban pedig balatoni pezsgőtesztet szerveznek.