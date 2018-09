Ezrek figyelték meg az állatok éjszakai életmódját

A szegedi barna medvék műbivallyal, az oroszlánok műzebrával ismerkedtek a vadasparkban. A nagymacskák hamar megkedvelték a műzebrát, percekig rángatták és tépkedték. A gyerekeknek is ez volt az egyik kedvence, de sokan nézték meg a zsiráfokat és a látványetetéseket is.

A Szegedi Vadasparkban évente 4-5 éjszakai túrát tartanak, de a nyárzáró a legnépszerűbb. „Ilyenkor egy nyárzáró, iskolakezdő rendezvényt tartunk a gyerekeknek, próbáljuk augusztus végére tenni mindig. Aki kilátogat, az egy színes programmal találkozhat, itt lehet különböző állati származékokat megcsodálni, emellett simogató állatkertet is csinálunk nemszeretem állatokból, illetve a szokásos látványetetések mennek” – mondta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója.

Hatalmas tömeg volt kíváncsi az elefántokra. A kíváncsiskodók nem zavarták meg Shah Rukh, Shanti és Taru napi rutinját, az ormányosok minden éjszakát a szabadban töltenek.

„18-20 órát enniük kell, ezért feltétlenül az éjszakába is belenyúlik a táplálkozási idejük. Napközben csak relaxálnak egy kicsit, egy fél órát, egy órát, a tényleges pihenés az is az éjszaka van, de az is csak egy olyan két óra, a többit éjszaka is táplálékszerzéssel töltik” – mondta Takács Zoltán, a Szegedi Vadaspark főápolója.

Népszerű volt az állati részek standja is, itt levedlett kígyóbőrt, állatszőröket, koponyákat és tojást tapogathattak a látogatók.