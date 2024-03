Ez a fűszernövény nemcsak egészséges, de egyre népszerűbb + videó

Megosztás itt:

A HírTV riportjában bemutatott egyik terület csupán egy a rengeteg lelőhely közül Sopronban és környékén. Idén a medvehagyma szezonja az enyhe február miatt egy-két héttel korábban kezdődött. A medvehagyma leveleit virágzás előtt szedik.

Pellinger Attila, természetmegőrzési osztályvezető, Fertő-Hanság Nemzeti Park:

"A legfontosabb, amit a medvehagymával kapcsolatosan tudni kell, hogy bár magát a nővény nem védett, de védett területeken nem szabad gyűjteni, mert ez egy általános szabály, hogy itt nem szedünk le növények, a napi gyűjthető mennyiség személyenként 2 kilogramm, ez saját felhasználásra vonatkozik. Ha valaki kereskedelmi céllal akar gyűjteni, az már teljesen más megítélés alá esik, akkor a terület tulajdonosával kell megállapodni, tőle engedély kérni."

Medvehagyma pesztó, medvehagyma só – a vendéglátásban is egyre népszerűbb alapanyag. Sokszínűségé miatt szinte bármilyen ételünkbe felhasználható.

Erhardt Zoltán, tulajdonos, Erhardt Pékség, Sopron:

"Egy pesztót lehet készíteni, gondolok arra, hogy egy körözöttet lehet készíteni, bármilyen pogácsának nagyon jó kisérője a medvehagyma és természetesen a pékségünkbe és az éttermünkbe is minden a medvehagymáról szól, és amit az előbb mondtam mi is mindenbe medvehagymát teszünk, készítünk medvehagyma krémlevest a gnokkinkba is teszünk medvehagymát igy lesz medvehagymás gnokki, amit lazaccal kínálunk."

Gyűjtéskor fontos az óvatosság, mivel könnyen összetéveszthető a medvehagyma szezon végén kihajtó gyöngyvirággal, mely levelei emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mérgezőek. A medvehagyma szezonja várhatóan április közepéig tart. A növény ekkor virágzik és keserűvé válik.