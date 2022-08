Exkluzív sztárparádé a 65 éves Ötöslottó Szuperkoncerten

Megosztás itt:

A 2021-ben fennállásának 30. évét ünneplő nemzeti lottótársaság két év kihagyást követően rendezte meg ismét a Szerencsejáték Zrt. ingyenes Szuperkoncertet, amelyen egyedülálló módon - a koronavírus-járvány által kiemelten sújtott hazai szórakoztatóipart is támogatva - kizárólag hazai zenészek léptek színpadra. Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, valamint Lotfi Begi és barátai koncertjét a teljesen felújított Puskás Aréna Szoborparkban összesen 70 ezren követték figyelemmel, köztük 35 ezren a helyszínen élvezték a koncerteket. 2022. október 1-jén a Puskás Aréna Szoborpark ismét kitárja kapuit a Szuperkoncert előtt.

A nagyszabású eseménnyel idén a Szerencsejáték Zrt. ikonikus számsorsjátékának születésnapját is ünnepeljük. Az ország kedvenc lottójátéka, az Ötöslottó 1957-ben, vagyis 65 éve indult hódító körútjára.

Az estét a fiatalok elsőszámú kedvence, a VALMAR nyitja, akik Szikora Róberttel közös kollaborációjukkal, az „Úristen” című dalukkal örökre beírták magukat a zenelejátszók történetébe. A duó a YouTubeon 4 hónap alatt 23 milliós megtekintést generált és a streaming szolgáltatók listáin is éllovasként szerepel. A VALMAR párosát a Follow The Flow követi, a trió 18:30-kor lép színpadra. A zenei formáció 2018-ban letarolta a slágerlistákat „Nem tudja senki” című dalukkal, amely nem csak platinalemezt zsebelt be, de a hozzá készült videóklip a második valaha legnézettebb magyar videoklip lett, három év alatt több mint 66 milliós megtekintéssel. Az estét hazánk legsikeresebb női előadójának fény- és pirotechnikai elemekkel kiegészített különleges show-ja zárja. Rúzsa Magdit 2005-ben ismerhette meg a nagyközönség, közel 20 éves zenei karrierje során számtalan teltházas turnét, arany- és platinalemezt tudhat magáénak, Aprócska blues című dalát pedig Európa-szerte megismerhették, hiszen 2007-ben ő képviselhette Magyarországot az Eurovíziós dalfesztiválon, ahol a legjobb dalszerző díját is átvehette. A kétszeres Fonogram-, továbbá Petőfi Zenei-, valamint Máté Péter-díjas énekesnő, akinek dalait 2021-ben a legtöbbet hallhattuk a rádiókban 20:00-kor lép színpadra.

A korábbiakhoz hasonlóan a látogatók a szórakozás mellett egy jó ügyet támogathatnak, hiszen a nemzeti lottótársaság a helyszínen értékesített termékek után befolyt összeget 100%-ban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel, amely a Kapaszkodó gyermekfejlesztő programján keresztül összesen több mint 3000 nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítanak a többek közt iskolán kívüli korrepetálást vagy éppen fejlesztő foglalkozást.

A Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalásának központjában a fogyatékossággal élők állnak, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a Szuperkoncert élményét, hangulatát számukra is elérhetővé tegye, ezért a fogyatékossággal élők egy külön, a színpad közvetlen közelében elhelyezett, akadálymentes lelátóról élvezhetik a koncerteket. A helyszínt egy különálló, kizárólag számukra fenntartott beléptetési ponton közelíthetik meg.

A nemzeti lottótársaság továbbra is elkötelezett abban, hogy a Szuperkoncert ne csak a fővárosban élők számára legyen elérhető. Az eseményre vonattal, illetve autóbusszal utazók 50%-os menettérti kedvezményben részesülhetnek október 1-jén a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.

Minden, a koncerthez kapcsolódó aktuális információról a szuperkoncert.szerencsejatek.hu<http://szuperkoncert.szerencsejatek.hu><https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu/> weboldalán, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain tájékozódhatnak.

Szuperkoncert bejelentő videó: https://youtu.be/IwxBhFeU18Q

Az esemény facebook oldala: https://fb.me/e/drRV3FMeR

Az Ötöslottó értékesítése 1957. február 13-án kezdődött, az első számhúzást március 7-én tartották. Az első húzáson nem született telitalálatos, de heten örülhettek négytalálatosuknak. Az első jackpotot április 7-én vihették haza.

Az Ötöslottó 65 éve a magyar lakosság kedvenc számsorsjátékának számít. A hazai felnőtt lakosságon belül, szinte nincs olyan felnőtt lakos, aki ne hallott volna már róla, ismertsége a 18 évesnél idősebb lakosságon belül 98%.

Nem csak a legismertebb, de a legszélesebb körben játszott szerencsejáték is: jelenleg bármilyen rendszerességgel a felnőtt lakosság kb. fele (52%-a) szokott Ötöslottó szelvényt feladni

Az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereménye 6 431 516 010 Ft volt 2020 márciusában, amit 1 szerencsés nyertes tudhatott magáénak. Ekkor 1,7 millió (1 726 918 db) szelvényen 5,3 millió tétet (5 259 067 db) játszottak meg a földi értékesítő helyeinken játékosaink.

Címlapfotó: Szerencsejáték Zrt.



HírTV