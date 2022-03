Év Magyar Autója 2022: Íme, a nyertesek

Megosztás itt:

Év Magyar Autója 2022

A verseny harmadik évében a három hazai autógyártóból kettő nevezett autót, így a tavalyi ezüstérmes győri Audi Q3 Sportback a 2020-as győztes, esztergomi Suzuki S-Cross ellen bizonyíthatott. Külön érdekesség, hogy mindkét autó hibrid, a Suzuki lágy, az Audi hálózatból tölthető plug-in hibrid – ezzel is jelezve, hogy Magyarországon magas színvonalon folyik az autógyártás és a jövő elvárásainak megfelelően termelnek ezek az üzemek.

Jelölt hazai gyártású modellek: Audi Q3 Sportback 45 TFSI e, Suzuki S-Cross

Év Magyar Autója 2022 díj: Audi Q3 Sportback

Végeredmény: 1. Audi Q3 Sportback phev; 2. Suzuki S-Cross

Magyar Év Autója 2022

Nyolc kategóriában hirdetett győztest a zsűri, ebben a mezőnyben indult a legtöbb autó. A kisautók között csupa újdonság mérkőzött meg: a Skoda Fabia és a Volkswagen Polo küzdelmébe szólt bele a szabadidő-autós tulajdonságokkal felvértezett Toyota Yaris Cross, amely simán, kényelmes fölénnyel vitte el a pálmát. Színes a családi autók mezőnye, ahol a hétszemélyes elektromos Opel Zafira-e, valamint a szintén hétszemélyes VW Caddy mellett a klasszikus kompakt Volkswagen sikermodell és egy Nissan crossover is indult. Az üzleti autók kategóriába a Skoda klasszikus négyajtóst, a Lexus két prémium szedánt, a Peugeot pedig egy kompakt kombit nevezett. A szabadidő-autók között akkora volt a nyüzsgés, hogy nem is fértek el egy kategóriában. A kicsik között Honda, Suzuki, Seat és Volkswagen versenyzett, a közepes SUV-ok között a Hyundai Tucson dolgát a Nissan Qashqai, a Dacia Duster, az Opel Grandland és a Renault Arkana nehezítette. A nagyok között igazán szorosan alakult a hajrá, a Lexus NX csupán egyetlen ponttal verte meg a Skoda Kodiaq-ot. A sportautók között hangos küzdelem alakult ki, a leggyengébb modell is 261 lóerős volt, a BMW egyetlen ponttal múlta felül az év egyik meglepetés autóját, a fickós Toyota Yaris GR sportmodellt. A kishaszonjárművek között is szoros versenyben győzött a Toyota a Ford és a VW egy-egy képviselője előtt.

1. Kisautó kategóriában jelöltek: Skoda Fabia, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Polo

Magyar Év Autója 2022 díj (kisautók): Toyota Yaris Cross

Kisautó kategória végeredmény: 1. Toyota Yaris Cross; 2. Skoda Fabia; 3. Volkswagen Polo

2. Családi autó kategóriában jelöltek: Opel Zafira-e Life, Nissan Qashqai, Volkswagen Caddy, Volkswagen Golf Variant

Magyar Év Autója 2022 díj (családi autók): Volkswagen Golf Variant

Családi autók végeredmény: 1. Volkswagen Golf Variant, 2. Nissan Qashqai, 3. Volkswagen Caddy, 4. Opel Zafira-e Life

3. Üzleti autó kategóriában jelöltek: Lexus ES, Lexus LS, Peugeot 308 SW, Skoda Octavia e-tec, Volkswagen Arteon R

Magyar Év Autója 2022 díj (üzleti autók): Skoda Octavia e-tec

Végeredmény: 1. Skoda Octavia e-tec, 2. Peugeot 308 SW, 3. Lexus ES, 4. Volkswagen Arteon R, 5. Lexus LS

4. Kis szabadidő-autó kategóriában jelöltek: Honda HR-V, Seat Arona, Suzuki Vitara, Volkswagen Taigo

Magyar Év Autója 2022 díj (kis szabadidő-autók): Honda HR-V

Végeredmény: 1. Honda HR-V, 2. Volkswagen Taigo, 3. Seat Arona, 4. Suzuki Vitara

5. Közepes szabadidő-autó kategóriában jelöltek: Dacia Duster, Hyundai Tucson, Opel Grandland, Nissan Qashqai e-Power, Renault Arkana E-Tech

Magyar Év Autója 2022 díj (közepes szabadidő-autók): Hyundai Tucson

Végeredmény: 1. Hyundai Tucson, 2. Renault Arkana E-Tech, Opel Grandland, 4. Dacia Duster, 5. Nissan Qashqai e-Power

6. Nagy szabadidő-autó kategóriában jelöltek: Lexus NX, Skoda Kodiaq, Subaru Outback, Toyota Highlander, Volkswagen Tiguan Allspace

Magyar Év Autója 2022 díj (nagy szabadidő-autók): Lexus NX

Végeredmény: 1. Lexus NX, 2. Skoda Kodiaq, 3. Toyota Highlander, 4. Volkswagen Tiguan Allspace, 5. Subaru Outback

7. Kishaszonjármű kategóriában jelöltek: Ford Ranger Stormtrak, Toyota Hilux, Volkswagen Caddy Cargo

Magyar Év Autója 2022 díj (kishaszonjárművek): Toyota Hilux

Végeredmény: 1. Toyota Hilux; 2. Ford Ranger Stormtrak, 2. Volkswagen Caddy Cargo

8. Sportautó kategóriában jelöltek: Alpine A110 S, BMW M4 Competition, Lexus LC Convertible, Toyota Yaris GR, Volkswagen Golf R

Magyar Év Autója 2022 díj (sportautók): BMW M4 Competition

Végeredmény: 1. BMW M4 Competition; 2. Toyota Yaris GR, 3. Volkswagen Golf R, 4. Alpine A110 S, 5. Lexus LC Convertible

Év Zöldautója 2022

Hét kategóriában nevezhették az importőrök és az autógyártók az plug-in hibrid és teljesen elektromos autóikat. A hibrideknél előírás, hogy kevesebb mint 50 gramm/kilométer lehet a szén-dioxid-kibocsátásuk. A legtöbb autó az elektromos szabadidő-autók kategóriájában indult, a VW-csoport villanyautói csak megközelítették, de megelőzni nem tudták a Hyundai elektromos autóját. Verseny nélkül nyert az Opel a hibrid városi autók között, nagyot küzdött a DS, a BMW, a Mini és a Kia pedig könnyedén múlta felül vetélytársait.

1. Elektromos városi autó kategóriában jelöltek: Fiat 500e, Honda e, Mini Cooper SE

Év Zöldautója 2022 díj (elektromos városi autók): Mini Cooper SE

Végeredmény: 1. Mini Cooper SE, 2. Honda e, 3. Fiat 500e

2. Elektromos szabadidő-autók kategóriában jelöltek: Audi Q4 e-tron, Citroën ë-C4, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Lexus UX300e, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4

Év Zöldautója 2022 díj (elektromos szabadidő-autók): Hyundai Ioniq 5

Végeredmény: 1. Hyundai Ioniq 5, 2. Skoda Enyaq, 3. Volkswagen ID.4, 4. Audi A4 e-tron, 5. Ford Mustang Mach-E, 6. Citroën ë-C4, 7. Lexus UX300e

3. Elektromos prémium autók kategóriában jelöltek: Audi e-tron GT, BMW iX, Cupra Born, Toyota Mirai

Év Zöldautója 2022 díj (elektromos prémium autók): BMW iX

Végeredmény: 1. BMW iX, 2. Audi e-tron GT, 3. Cupra Born, 4. Toyota Mirai

4. Hibrid városi autók kategóriában jelöltek: Opel Astra phev

Év Zöldautója 2022 díj (hibrid városi autók): Opel Astra phev

5. Hibrid szabadidő-autók kategóriában jelöltek: Hyundai Tucson phev, Jeep Wrangler 4xe, Kia Sorento phev

Év Zöldautója 2022 díj (hibrid szabadidő-autók): Kia Sorento phev

Végeredmény: 1.Kia Sorento phev, 2. Hyundai Tucson phev, 3. Jeep Wrangler 4xe

6. Hibrid prémium autók kategóriában jelöltek: DS 4 E-Tense, Volkswagen Passat GTE

Év Zöldautója 2022 díj (hibrid prémium autók): DS 4 E-Tense

Végeredmény: 1. DS 4 E-Tense, 2.Volkswagen Passat GTE

7. Elektromos kishaszonjárművek kategóriában jelöltek: Opel Combo-e Cargo, Toyota Proace City Electric, Toyota Proace Electric

Év Zöldautója 2022 díj (elektromos kihaszonjárművek): Opel Combo-e Cargo

Végeredmény: 1.Opel Combo-e Cargo, 2. Toyota Proace City Electric, 3. Toyota Proace Electric

Közönségdíj 2022

A díjra mind a 58 nevezett autó esélyes volt. Nagy küzdelemben, de a hajrában fölényes szavazatelőnnyel nyert a Suzuki a Kia előtt. A februárban zajlott online szavazáson több mint hatezren vettek részt.

Év Magyar Autója 2022 Közönségdíj győztes autó: Suzuki S-Cross

Végeredmény: 1.Suzuki S-Cross, 2. Kia Sorento phev 3. Suzuki Vitara, 4. Hyundai Ioniq 5, 5. Dacia Duster, 6. Peugeot 308 SW, 7. Hyundai Tucson, 8. Renault Arkana E-Tech, 9. Opel Astra phev, 10. Opel Grandland (a teljes lista a www.evmagyarautoja.hu honlapon tekinthető meg, ahogy az egyes autókra leadott pontszámok is)

Év Beszállítója 2022 díj

A Járműipar autóipari szakmai magazin és az Autószektor autós portál az Autós Nagykoalíció közreműködésével idén is kiosztotta az Év beszállítója díjakat. Azok a Magyarországon termelő, fejlesztő vagy szolgáltató, autóiparban érdekelt vállalatok nyerhetik el ezt a kitüntetést, amelyek az adott évben, tehát 2021-ben komoly beruházást, létszámbővítést és fejlesztést hajtottak végre Magyarországon. A szerkesztőségek a megkérdezett autógyárak, illetve autógyártók ajánlásaival a következő vállalatoknak ítélték az Év Beszállítója 2022 díjat.

Év Beszállítója 2022 díj: Robert Bosch Automotive Steering Kft. (Maklár); Hankook Tire Magyarország Kft. (Rácalmás); Hanon Systems Hungary Kft. (Pécs); Schaeffler Savaria Kft. (Szombathely); SK On Hungary Kft. (Komárom)

Év Autós PR-szakembere 2022 díj

Minden évben a zsűri kiválasztja azt a PR-szakembert, aki egész éves szakmai tevékenyégével kimagaslik a mezőnyből, illetve a versenyben nevező importőr, márka képviseletében a leginkább segíti a zsűri munkáját. Idén egyhangúan Salgó Andrásnak (BMW Magyarország) ítélte oda a díjat a zsűri.

Év Autós PR-szakembere 2022 díj: Salgó András

A versenyről

Minden évben nagy példányszámú online és print lapok elismert autós újságíróiból álló, független szakmai zsűri (tagjai: Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter, Katona Mátyás, Miklós-Illés Kálmán) dönti el, hogy több kategóriában melyik lesz a magyar autópiacon a „legmagyarabb”, a „legjobb” és a „legzöldebb” autó. 2022-ben a közönségdíjjal együtt tizenhét Év Magyar Autója díjat kaptak a hazai forgalmazók és gyártók.

A díjátadót május végén tartják a szervezők, ahol bejelentik az Év Magyar Autója 2023-as verseny kategóriáit és feltételeit.

További részletek: http://www.evmagyarautoja.hu/