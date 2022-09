Európa egyik legfontosabb kulturális fesztiválján mutatkozott be a Liget projekt – Nemzetközi színtéren is a modern város új modelljének tartják

Megosztás itt:

Baán László szombaton, az Múzeumok és az új urbanizmus című beszélgetésen kiemelte, hogy a Liget Budapest projekt nemcsak Magyarország legjelentősebb kulturális fejlesztése, hanem jelenleg Európa legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amely a világ egyik legelsőként, több mint 200 éve létrehozott városi közparkját, a Városligetet újítja meg.

„Európában egyedülálló komplexitású, sűrű kulturális szövetet hoztunk létre a Városligetben, amely felkeltette ennek a neves nemzetközi fesztiválnak is a figyelmét. Egy város vonzerejét azok a kulturális rétegek jelentik, amelyeket az elmúlt évszázadok hoztak létre, és amelyek a modern korban is újra megélhetőek. Minden élő város hozzáad az örökölt kulturális rétegekhez, ezt tesszük mi is a Liget Budapest Projekt megvalósításával: megőrizzük a régi értékeinket, megújítjuk őket, mint a Szépművészeti Múzeumot és a Millennium Házát, valamint hozzáadunk újat, világszínvonalon, mint a Magyar Zene Házát, és a Néprajzi Múzeumot.” – hangsúlyozta Baán László. Hozzátette: „Már látjuk, hogy a Liget Projekt eddig megvalósított elemeit – a régi és új kulturális intézményeket a megújított zöld környezetben - már több millión látogatták meg és azokat nagy elismerés és szeretet övezi. És mindinkább azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban látja a nemzetközi közönség is, hogy Budapest történelmi szövete ezeknek a 21. csúcsteljesítményeknek a hozzáadásával tovább gyarapodott. Ez pedig tovább növeli Budapest és az ország hírnevét s egyben turisztikai vonzerejét.”

A Liget projekt több éve szereplője a 17 éve rendszeresen megrendezésre kerülő fesztiválnak, és az idén több fórumon is említésre került: Baán László mellett a négy napos rendezvényen részt vett a Magyar Zene Háza tervezője, Sou Fujimoto is, aki az építészet jövőjéről és kihívásairól beszélgetett Martha Thorne-nal,

az IE Egyetem építészeti és tervezési dékánjával, az építészeti Nobel-díjnak tartott Pritzker-díj korábbi igazgatójával. Az évtizedes hagyományokra visszatekintő, nagyszabású eseményen 17 ország több mint 100 meghívott szakembere ad elő, a fesztivál széleskörű kulturális programot kínál az építészet és a vizuális művészetek témájában, de aktuális irodalmi, történelmi, zenei témákat és a tudomány különböző szakterületeit is érintik a résztvevők.

Martha Thorne, az IE Egyetem építészeti és tervezési dékánja, az építészeti Nobel-díjnak tartott Pritzker-díj korábbi igazgatója, a Magyar Zene Házára kiírt nemzetközi tervpályázat zsűrijének elnöke kiemelte:

„A Liget Budapest Projekt keretében megvalósult Magyar Zene Háza példaértékű fejlesztés, mert tiszteli a zöld környezetet, választ ad a ház funkcionális elvárásaira úgy, hogy közben egyedülálló építészeti megoldásokat alkalmaz. Nagyon különleges élmény a számomra, hogy ebben a projektben a kezdetektől részt vehettem egészen az idei januári átadóig.” Hozzátette: „A Liget Projekt keretében megvalósított kulturális fejlesztések a modern város új modelljét jelentik, hiszen a komplex kulturális terek, programok, kiegészülve a kortárs építészeti remekművekkel a jövő városainak élhetőségét teremtik meg.”

Sheila Cremaschi a Hay Fesztivál igazgatója elmondta: „A Liget Projekt a kezdetektől meghívást kap a Hay Fesztiválra, mert Európa legjelentősebb kulturális fejlesztéseként nagy érdeklődésre tart számot. Az idén a nemzetközi kulturális közösség kiemelt figyelemmel kísérte Sou Fujimoto előadását az elkészült Magyar Zene Házáról, és a bemutatót, amelyen Baán László a Liget Budapest Projekt eddig megvalósult kulturális fejlesztéseit ismertette.”

A 2011-ben indult fejlesztés a park hagyományait szem előtt tartva, de 21. századi módon gondolja újra a városrészt. A Városliget, szemben a világ közparkjainak zömével, immár több mint száz éve nem csupán zöldfelületi rekreációs funkcióval, hanem jelentős kulturális tartalommal is bír, számos intézménynek, köztük az ország vezető képzőművészeti gyűjteményének, a Szépművészeti Múzeumnak ad otthont. Az elmúlt 150 évben múzeumok, kiállítóhelyek mellett itt nyílt meg 1866-ben a kontinens egyik legrégebbi állatkertje, és több mint száz éve a parkban épült meg Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma, a Széchenyi Gyógyfürdő és a Városligeti Műjégpálya is, ami jelenleg Európa legnagyobb és legrégibb ma is működő mesterséges szabadtéri jégfelülete. Ez a hagyomány – kultúra és kikapcsolódás gazdag intézményi jelenléte - az, ami Európa-szerte egyedivé teszi a budapesti Városliget. Baán László előadásában bemutatta a projekt elemeit: a Szépművészeti Múzeum átfogó felújítását és korszerűsítését, Európa egyik legkorszerűbb múzeumszakmai központjának, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ létrehozását, a park zöldfelületi rehabilitációját, a Millennium Háza felújítását, a komáromi Csillagerőd, valamint a számos nemzetközi szakmai elismeréssel díjazott Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum új épületének felépítését. A miniszteri biztos hangsúlyozta: a projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még közel sem ért a végére: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, a Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátra van. Ez az új múzeum nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megújult Városliget mindenhonnan látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére, ami egy kortárs, kiemelkedő építészeti minőségű művészeti múzeum nélkül nem lehetséges.

Fotó: Liget Budapest/Palkó György