És akkor John Malkovich beugrott a Szépművészeti Múzeumba

"Vajon kik és mik voltak a világhírű amerikai színész, a Veszedelmes viszonyok című filmből is ismert John Malkovich kedvencei? Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar és Benczúr Gyula alkotásai igazán magukkal ragadták őt - olyannyira, hogy a Vajk megkeresztelése című remekművet le is fényképezte, hogy hazavihesse emlékbe."

A kétszeres Oscar-jelölt színész a Nemzeti Galériát is felkereste. A látogatás részleteiről így számol be a múzeum Instagram-oldala:

