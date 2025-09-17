Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

Megosztás itt:

A fiatalok egy része lecserélte az energiaitalokat más, könnyen hozzáférhető szerekre. A legális drogok közé sorolt koffeintabletták és nikotinos termékek patikában vagy üzletekben is elérhetők, így egyre többen nyúlnak hozzájuk. Az orvosok azonban komoly kockázatokra figyelmeztetnek.

A szabályozás szerint 18 év alatt tilos energiaitalokat vásárolni, a gyakorlatban azonban a fiatalok könnyen kijátsszák a tiltást. Ráadásul sokan már nem is az energiaitalokhoz nyúlnak, hanem lecserélték őket más legális drogokra. A koffeintabletta például egyetlen szemben több koffeint tartalmazhat, mint egy doboz energiaital, mégis korlátozás nélkül megvásárolható.

Péter Fruzsina dietetikus szakoktató szerint ezek a termékek a koffein mellett egyéb stimuláns összetevőket is tartalmazhatnak:

A termékek koffeintartalma veszélyes, ezen kívül stimuláns összetevőket tartalmaznak, például taurint, ginzenget és L-arginint. Ezek hatása gyermekeknél nem ismert.

A legális drogok közé tartoznak a nikotinos rágógumik és tabletták is. Bár eredetileg a leszokást segítenék, a fiatalok körében egyre inkább önállóan jelennek meg. A nikotin erős függőséget okoz, és serdülőkorban súlyosan károsíthatja az idegrendszeri fejlődést, valamint növeli a dohányzás iránti hajlamot.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legális drogok korlátozás nélküli hozzáférhetősége komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a fiatalok körében továbbra is növeli a függőség kialakulásának veszélyét.

Fotó: Shutterstock