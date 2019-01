Embernagyságú robotokkal is találkozhattak egy budapesti gimnáziumban

Egyedi 3D-s nyomtatókat, életnagyságú robotokat és egy műholdat is megtekinthettek azok, akik szombaton kilátogattak az óbudai Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban megrendezett regionális robotverseny döntőjére. A zsűri egyik tagja az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan volt.

Embernagyságú robotokkal is találkozhattak azok, akik ellátogattak szombaton az óbudai Alternatív Közgazdasági Gimnáziumba, a FIRST LEGO League budapesti regionális robotverseny döntőjére. A fiatal versenyzőknek nem csak programozói és robotépítő tudásukat kell összemérniük, hanem a hatékony csoportmunkára is figyelniük kell. A kutatási feladat során pedig egy űrkutatással kapcsolatos valós problémára kell választ találniuk.

„A robotunk 250 pont körül szokott teljesíteni. Majdnem az összes feladatot sikeresen megoldjuk. Egyszer-kétszer a legutolsó körünk sajnos beakad és ezen most még dolgozunk” – mondta Faragó Tamás Bálint.

A zsűri egyik tagja Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. „Én úgy gondolom, hogy a XXI. században a világűr nagyon sok érdekes dolgot fog hozni föntről és kell egy olyan komoly kapcsolat a Föld és a világűr, a világűr és a Föld között, ami igazából a kezetekben van. Én biztos vagyok abban, hogy Magyarországon is nagyon sok szakember, kutatóintézetekben, egyetemeken képes arra az oktatásra, amire számotokra szükség van” – mondta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára emlékeztetett: a kormány fontosnak tartja a digitális oktatási stratégiát, amely révén a gyerekek naprakészek lehetnek a technológiai újítások terén.

„650 intézmény kapott digitális eszközöket, ezek sokfélék és szerteágazóak, voltak laptopok, tabletek, digitális megjelenő eszközökön keresztül nagyon-nagyon sok minden. Mindez természetesen érthető, hogy miért fontos annak érdekében, hogy az eszközöket és a felkészült, szakképzett tudást biztosítsa a rendszer az oktatás számára, hiszen mindenki számára fontos, hogy a gyerekeink megtanuljanak alkalmazkodni a jelen és a jövő kihívásaihoz” – nyilatkozta Pálfi Erika.

A látogatók emellett egyedi 3D nyomtatókat, egy LEGO kiállítást, valamint diákok által készített műholdat is megtekinthettek. A színházteremben pedig űrkutatással kapcsolatos előadások és játékos vetélkedők várták a robotika és az űrkutatás iránt érdeklődőket.