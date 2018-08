Eltűnhet a Mojave sivatag ökoszisztémájának egy része

A Kaliforniai Egyetem berkeley-i intézményének kutatói szerint a Nevada és Kalifornia határán fekvő New York államnál nagyobb térségben az elmúlt évszázadban a madárfajok populációja átlagosan 43 százalékkal esett vissza. Tanulmányukban rámutatnak, hogy az egykor a régiót benépesítő madárfajok egyharmada ma már sokkal ritkább és kevésbé elterjedt, mit egykor.

A tanulmány szerzői, Steven Beissinger és Kelly Iknayan úgy vélik, ennek az az oka, hogy a Mojave sivatagban ma már kedvezőtlenebbek a körülmények a madarak számára.

„A kaliforniai sivatagok jócskán megtapasztalták a klímaváltozás okozta aszályt és felmelegedést, és ez elegendő arra, hogy a madarak veszélybe kerüljenek. Úgy tűnik, elveszítjük a sivatag ökoszisztémájának egy részét” - hangsúlyozta Iknayan, aki doktori disszertációjához végezte a kutatást.

„A Mojave sivatag csaknem feléből már eltűntek a madarak. Lehet, hogy ez az új kiindulási pont, de nem tudhatjuk, hogy nem folytatódik-e a hanyatlás" - fűzte hozzá Beissinger professzor, aki Berkeley-ben környezeti tudományokkal, környezetpolitikával és -menedzsmenttel foglalkozik.

A tudósok három évig 61 helyszínen figyelték a madarakat a határ mindkét oldalán. Volt megfigyelőpontjuk a Death Valley-ben és Las Vegas közelében, a sivatagi vadrezervátumban is.

Iknayan ugyanazokat a helyszíneket kereste fel, ahol 1908. és 1947. között Joseph Grinnell biológus és Berkeley-beli kollégái végeztek felméréseket. Iknayan és Beissinger megállapította, hogy azokról a területekről, ahol csökkent a csapadékmennyiség, több madárfaj tűnt el, mint azokról, amelyek nedvesek maradtak.

A jelenséget azért nevezték „összeomlásnak”, mert mint írták, az az egész sivatag madárállományát érintette. „Más tanulmányok is rámutattak már, hogy egyes madárfajok számára kifejezetten kedvezőtlen a klímaváltozás, ugyanakkor a változás hatására más fajok számára nyílt ki az ajtó. A sivatagban azonban nem tapasztaltuk, hogy szaporodott volna bármely madárfaj, kivéve a hollókat. Ebben az ökoszisztémában hiányzanak a klímaváltozás győztesei” – jelentette ki Iknayan.

A kutatók a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban publikálták tanulmányukat.