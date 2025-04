Elkezdődött a medvehagyma szezonja a Mecsekben + videó

Megosztás itt:

Már összefüggő, medvehagyma-szőnyeg borítja a Mecsek lankáit. A fokhagymás íze miatt kedvelt növényt a jótékony hatása miatt is fogyasztják. Szedését törvény is szabályozza. Egy nap fejenként legfeljebb 2 kilogramm gyűjthető a Mecsek azon területein, ami nem áll természetvédelmi oltalom alatt.

Bár a medvehagyma most reformkorát éli, az igazi áttörést egy orfűi vendéglátós, Serényi Ákos hozta a gyógynövény népszerűségében 20 évvel ezelőtt.

A növény körül kialakult kultusz több tízezer turistát vonz a tóparti településre, most hétvégén pedig fesztivált is rendeznek Orfűn. A növényt egyedül vérhígítóra nem ajánlják. Külsőleg akár gyulladáscsökkentőként és ízületi problémákra is megoldást jelenthet. A tavaszi gyógynövényt még 1- másfél hónapig lehet gyűjteni, utána már száradásnak indul.