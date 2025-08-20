Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

Megosztás itt:

A lap azt írja, a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elképesztő látványosnak ígérkezik, már csak azért is, mert feltűnik majd a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve.

A Debreceni Virágkarnevál délelőtti felvonulása 7:30-kor vette kezdetét, és hat főbb állomáson halad át:

a Piac utca - Rózsa utca sarkáról indult útnak, ezután következik a Kossuth téren lévő főtribün a Nagytemplom előtt, majd a Kölcsey Központ (Bethlen utca és Hunyadi utca sarka), a Honvéd utca (Honvéd és Bethlen utca sarka), a Füredi út (Füredi út és Egyetem sugárút sarka), majd végül a Nagy Lajos Király tér (Egyetem sugárút és a Poroszlay út sarka) zárja a sort.

Összesen 32 csoport kíséri egyébként a felvonulást (ebből 23 hazai és 9 külföldi).

Fotó: Az elmúlt évek virágkarneváli kocsijai egyikének újra feldíszített, kedvelt kompozíciós eleme Debrecen belvárosában 2025. augusztus 15-én.