Elindult a Száraz november

„Van, akinek egy feles is megárt, van, akinek tizenkét feles sem árt meg, szóval gyakorlat teszi a mestert” – fogalmazott az egyik belvárosi bár pincére. Márk hét éve dolgozik vendéglátósként. A Száraz november nevű kampány az ő munkáját is érinti.

– Találkoztál olyan vendéggel, aki itt azért ivott volna mondjuk bor helyett üdítőt, mert ebben részt vesz?

– Még nem, de biztosan fogok.

Aki részt vesz az akcióban, azt vállalja, hogy egy hónapig nem iszik alkoholt. Az ötlet Nagy-Britanniából származik, Magyarországon pedig tavaly honosította meg a Kék Pont Alapítvány.

„Ennek a kampánynak a célja a tudatosságnak a növelése, a mértékletesség erényének a gyakorlása és egy olyan egy hónapos öngondozás, amelynek során sokkal tisztábban, világosabban fogjuk látni az alkoholhoz fűződő viszonyunkat. Ez a kampány pozitív kampány, tehát nem az alkohol ellen szól, ellenkezőleg: éppen arról van benne szó, hogy egy egész élethosszon keresztül hogyan tudnánk élvezni úgy az alkohol örömét, hogy nem válunk a rabjává, és nem lesz az alkoholból alkoholprobléma” – mondta az alapítvány biopolitikai szakértője, Dávid Ferenc.

A kezdeményezés nem rossz, de az alkoholizmuson nem segít – hangsúlyozta a Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiai osztályának főorvosa. Pap Csaba arra figyelmeztet, hogy milliók élhetnek alkoholfüggőséggel Magyarországon, ennek következményei a lakosságnak majdnem a felét érintheti.

„Ahhoz, hogy valaki az alkoholfüggőséggel vagy bármilyen más függőséggel sikeresen felvegye a harcot, az kell, hogy teljes mértékben átálljon fejben. Ahogy szokták mondani: legyen egy váltóátállítás, ismerje be, hogy beteg, ismerje be, hogy segítségre szorul, fogadja el, és vegye tudomásul, ő is és a családja, hozzátartozói, ismerősei is, hogy ez élete végig tartó küzdelem lesz” – fogalmazott a toxikológus.

Idén két hazai kutatásban is követik a Száraz november hatásait. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének felmérésbe bárki jelentkezhet, aki részt vesz az alkoholmentes hónapban.