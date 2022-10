Elhullott balatoni pontyokról várnak fényképeket a horgászoktól

Megosztás itt:

Az utóbbi időben több videó is megjelent a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közösségi oldalán a törpeharcsa-gyérítésről. Ezzel kapcsolatban most Szári Zsolt vezérigazgató is reagált a Facebookon.

„Nagyon sok horgásztársunktól kapunk megkeresést a törpeharcsa-gyérítésben való segédkezés felajánlására, amit természetesen köszönünk szépen! Fontos azonban tudni, hogy a varsás gyérítés halászati tevékenységnek minősül. Ennek a munkafolyamatnak a gyakorlására csak a halgazdálkodási jog gyakorlójának van jogosultsága, amit horgász nem végezhet” – szögezte le Szári Zsolt, aki azonban ötletet is adott, hogy pecásoknak, miként tudnának mégis segíteni.

„Ha valaki valóban tenni szeretne a törpeharcsa terjedésének lassításában, akkor ő nyáron megteheti az ívási környezetben (kikötők, védett medencék vizeiben) felbukkanó, ott úszkáló fiatal törpeharcsacsaládok megfogásával és eltávolításával. Ehhez nincs másra szükség, csak egy sűrű szövésű merítő szákra” – fogalmazta meg tanácsát a vezérigazgató.

A tavaszi pontyelhullással kapcsolatosan több panasz is érkezett, a horgászok szerint mindez a bojlisok miatt van – erről is Szári Zsolt írt.

„Egyesek az ismeretlen összetételű bojli káros hatására gyanakodtak, egyesek a helytelen halkezelésre hivatkoztak, és volt, aki a fárasztás során kialakult stresszhelyzetet jelölte meg a tömeges elhullások okának. Sokan elhullott pontyok tetemeit tartalmazó fotókat is küldtek nekünk tavasszal” – fogalmazott a vezérigazgató.

Azt is megemlítette, hogy az október 8-án véget ért X. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyt (NBBH) követően eddig nem jelentkeztek elpusztult halak.

„Amennyiben a fentebb említett okok bármelyikének is köze lett volna a tavasszal tapasztalt elhulláshoz, mostanában már jelentős mennyiségű pontyhullával kellene találkoznia a Balatonon horgászóknak” – állapította meg Szári Zsolt.

Hozzátette: aki mégis ilyet lát vagy tapasztal (hasonlóan a tavaszi jelzésekhez), küldje el a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek a hely megjelölésével együtt az elhullott pontyok fotóját.

Pecaverzum