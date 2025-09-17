Életművük AI általi ellopásától félnek a könnyűzene brit klasszikusai

Megosztás itt:

Vezető brit művészek, köztük Mick Jagger, Kate Bush és Paul McCartney sürgették Keir Starmert, hogy álljon ki az alkotók emberi jogaiért és védje meg munkáikat a Donald Trump látogatása alatt megkötendő brit–amerikai technológiai megállapodás előtt – számolt be róla a The Guardian.

A brit miniszterelnöknek írt levelükben azzal érveltek, hogy a Munkáspárt nem védte meg a művészek alapvető jogait, amikor megakadályozta, hogy a mesterséges intelligencia cégeket arra kényszerítsék, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen szerzői jogokkal védett anyagokat használtak fel rendszereikben.

Az amerikai technológiai szektor vezető személyiségei kísérik az amerikai elnököt nagy-britanniai állami látogatásán, ahol várhatóan bejelentik az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti, többek között a mesterséges intelligenciát is érintő technológiai megállapodást.

Elton John, a levél egyik aláírója szerint a brit kormány azon javaslata, hogy az AI-vállalatok engedély nélkül képezhessék rendszereiket szerzői joggal védett művekkel, „tárva hagyja az ajtót az előadóművészek életművének ellopása előtt”. Ezt nem fogjuk elfogadni – tette hozzá. És nem hagyjuk, hogy a brit kormány elfelejtse választási ígéretét, miszerint támogatni fogja kreatív iparágainkat.

Fotó: Shutterstock