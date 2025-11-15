Keresés

Élethű vasútmodelleket próbálhattak ki az érdeklődők + videó

2025. november 15., szombat 19:00 | HírTV

Élethűen kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztalokkal telt meg a hétvégén a zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ. A modellek Szombathelyről érkeztek és kínáltak izgalmas kikapcsolódást a családoknak. 

  • Élethű vasútmodelleket próbálhattak ki az érdeklődők + videó

A mintegy 80 méter sínpálya építését közel 30 éve kezdték a Szombathelyi Vasútmodellező Egyesület tagjai. Az automata üzemeltetésű rendszer Szombathely és Kőszeg mellett változatos tájakon egészen az Alpokig utaztatja az érdeklődőket. 

Nacsa Zoltán - elnök, Szombathelyi Vasútmodellező Egyesület: ,,A nagy rendszeren jelen pillanatban 10 szerelvény dolgozik. A kőszegi rendszer egyvágányos rendszer, és ott van egy Szombathely tárolónk, ami azt jelenti, hogy onnan indul el az élet. És akkor elindul Kőszeg irányába, van egy ipartelepünk, amit Szombathelyről tudnak kiszolgálni, az megint egy plusz játéklehetőség."

Legfrissebb híreink

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

 Váczi Gergő műsorvezető a győri háborúellenes gyűlésen arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy pontosan meddig is kapott mentességet Magyarország az amerikai szankciók alól. Íme, a kormányfő válasza. 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

