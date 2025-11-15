Élethű vasútmodelleket próbálhattak ki az érdeklődők + videó

Megosztás itt:

A mintegy 80 méter sínpálya építését közel 30 éve kezdték a Szombathelyi Vasútmodellező Egyesület tagjai. Az automata üzemeltetésű rendszer Szombathely és Kőszeg mellett változatos tájakon egészen az Alpokig utaztatja az érdeklődőket.

Nacsa Zoltán - elnök, Szombathelyi Vasútmodellező Egyesület: ,,A nagy rendszeren jelen pillanatban 10 szerelvény dolgozik. A kőszegi rendszer egyvágányos rendszer, és ott van egy Szombathely tárolónk, ami azt jelenti, hogy onnan indul el az élet. És akkor elindul Kőszeg irányába, van egy ipartelepünk, amit Szombathelyről tudnak kiszolgálni, az megint egy plusz játéklehetőség."