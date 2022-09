Együtt sportolt Novák Katalin a katonákkal Koszovóban

Megosztás itt:

Koszovóban csaknem 500 magyar katona szolgál, és a KFOR-kontingens parancsnoka is magyar: Kajári Ferenc vezérőrnagy. Őket látogatta meg kedden Novák Katalin köztársasági elnök - a Ripost elkísérte útjára -, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is. De nem elégedett meg a protokollal és a főparancsnokság meglátogatásával, találkozott a katonákkal is és belekóstolt a tábori életbe.

Miután csocsózott velük egyet, velük tartott a futóedzésen is.

Novák Katalin tudta tartani a katonákkal a tempót, hiszen sokat sportol, gyakran fut, és külföldi útjain is gyakran futással kezdi a napot.

A közös edzést videón is megörökítette a Ripost.

Borítókép: MTI/Bruzák Noémi

Borsonline