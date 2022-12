Egyre többen diétáznak karácsony után

Megosztás itt:

Bár sokan egyre tudatosabbak még mindig vannak akik többet esznek karácsonykor és utólag igyekszenek ledolgozni a felszedett kilókat. A legtöbben diétába fognak és konditeremben próbálják elégetni a felesleges kalóriákat.

Hosszú sorok a bevásárlóközpontokban és az élelmiszerboltoknál, és a halkereskedéseknél is - így néztek ki az üzletek az elmúlt napokban. A legtöbben az ajándékok mellett, húsokat, kenyereket, süteményeket és édességeket vásároltak.

A legtöbben már a két ünnep között elkezdik ledolgozni a felszedett kilókat - mondta egy, dietetikus, aki hozzátette azt is, hogy diéta esetén fontos betartani a fokozatosság elvét.

Bartha-Darabos Ivett személyi edző szerint a mozgás amellett, hogy egészséges és javítja a közérzetet segít a fogyásban is.

- Én azt gondolom, hogy alapvetően az önszeretet egyik formájának kellene lennie hogy eszünk de mozgunk is, hiszen így sokkal könnyebb akár ezeket a karácsonyi túlevéseket is ellensúlyozni, hiszen az izmok azok cukrot égetnek és nyilván a kalória adott és hát a kalória égetés is, és nagyon fontos lenne, hogy tudatosan bánjunk a testünkkel.

A szakember hozzátette azt is, hogy az edzőtermi mozgásformák mellet a kiadós séták és az otthon is elvégezhető edzések is segíthetnek a karácsonyi bejgli és töltött káposzta ledolgozásában.